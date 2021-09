Martitegui reveló que cierra su restaurante

Germán Martitegui anunció el cierre de Tegui, su exclusivo restaurante que funciona hace 13 años en Palermo. Sensibilizado, dio la noticia en sus redes sociales y aclaró que el local seguirá funcionando un mes más.

"El TEGUI que todos conocemos y amamos en Palermo, se despide. Serán 30 días en que vamos a honrar todo lo que significó con mucho orgullo. Si siempre te prometiste venir y no lo hiciste, si venías seguido, si pasaste una o varias noches inolvidables festejando algo importante, decís todo el tiempo 'tengo que volver' o, simplemente, nos querés, el momento es ahora”, afirmó.

Acto seguido, aclaró que su paso al costado no tiene que ver con la pandemia y que el motivo de no querer seguir adelante con el restaurante es personal, no económico.

"Despidamos estos 13 años en Palermo de Tegui como lo hicimos siempre, celebrando la cocina, nuestra pasión y nuestra emoción; trabajando. Quiero decir que esta decisión no tiene que ver con la pandemia ni la cuarentena, desafíos que pasamos con mucha valentía, energía y muchísimos éxitos. Esta decisión es más personal que otra cosa", añadió.

Y cerró agradeciéndoles a los comensales de su restaurante por el apoyo de siempre.

"Pronto se enterarán de cómo continúa Tegui y de qué planes tenemos. Durante estos 30 días probablemente recapitulemos muchos de los logros y las locuras de estos 13 años. Los abrazo. Germán". sentenció.

