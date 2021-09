Morena Rial mostró su transformación física con un video

Morena Rial publicó un video para mostrar su transformación física luego de la serie de cirugías que se realizó recientemente. La operaciones se unen a los cambios que viene haciendo desde el bypass gástrico que se hizo en 2016.

"A las pruebas me remito", escribió Morena Rial en las historias de Instagram que publicó donde posó sin remera para mostrar cómo quedó su abdomen, tras la intervención realizada por el cirujano plástico Diego Ordenes.

A fines de agosto, la hija mayor de Jorge Rial reveló que pasó nuevamente por el quirófano, y enumeró todos los retoques y cirugías estéticas que se realizó. Además de contar que continuará con sus operaciones en un futuro no muy lejano. “Me hice un par de cosas: la panza, la cola, los brazos y las piernas. Igualmente, me falta una cirugía un poquito más adelante para terminar con todo", explicó More.

“En noviembre voy por la segunda parte", indicó la actriz y cantante, de 22 años de edad. Además, detalló que no se hizo una liposucción sino algo más complejo como una abdominoplastia.

Fuente: Exitoina