Habló el padre de una de las víctimas del doble crimen: "Mi hijo era un pibe normal"

Ramón Molina, padre de Brian, uno de los jóvenes asesinados en el doble homicidio de Uriburu y Las Palmeras, dijo entre lágrimas que su hijo era "un pibe normal", que no tenía antecedentes y que trabajaba con él como pintor.

“Toda la noche lo estuve llamando desde que salió a las 9, y no me contestaba”, contó acerca del momento de desesperación que atravesó cuando los mensajes que le enviaba a su hijo no tenían respuesta. “No lo conozco, no sé quién es”, dijo al ser consultado sobre si conocía a la otra víctima y agregó: “Yo a mi hijo no le enseñé a robar. Si mi hijo llevaba una zapatilla robada lo mataba a palos, los padres tienen que dar el ejemplo”.

Ramón contó que su familia vive en Amenábar al 7100, en la zona oeste de Rosario, un domicilio relativamente cerca del lugar donde mataron a su hijo. Afirmó que Brian salió alrededor de las nueve y cuarto de la noche de su casa para llevar en auto a una tía.

"A eso de las diez menos diez le empecé a enviar mensajes y ya no me los respondió. Nunca dejaba pasar tanto tiempo para contestar un mensaje. Enseguida respondía. Pero anoche nunca contestó los mensajes ni las llamadas. Después su teléfono daba como apagado. No pude dormir en toda la noche”, dijo

“Me enteré por el noticiero justo cuando salía para ir a trabajar. Después me avisó un vecino lo que había pasado. Brian no solía andar por acá. No sabemos qué sucedió", agregó.

Además, confirmó que el auto Volkswagen Suran gris que se halló junto a los cuerpos le pertenece a la familia y cuestionó a la Justicia: “Protegen a todos los delincuentes. Que los Derechos Humanos y los jueces me digan cómo se sigue con el único hijo que tenías y no lo tenés más. Se tienen que podrir en la cárcel. La Policía libera la zona”.