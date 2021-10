Lilia Puig: "El Gobierno nacional está centrado en la necesidad de legitimar su autoridad"

La situación política nacional y provincial vuelve a calentarse de cara a las elecciones de noviembre, dentro de un poco más de un mes. Las distintas fuerzas ya se alinearon y ahora resta ver quién llega a los cargos.

Al respecto, Lilia Puig, dirigente de la Unión Cívica Radical, se manifestó en Cadena OH! sobre cómo analiza la situación política actual. "Es un país agotador, para el ciudadano común, que no está metido en las tramas de los grupos y del gobierno, fue una semana tremenda", señaló en referencia a los cambios en el gabinete. "Terminamos todos agotados. Pero el país vive una situación particular, inédita, que es este cambio del lugar de la centralidad de las decisiones en el poder ejecutivo. El hecho del control que hay sobre el presidente por parte de la vicepresidente, genera una anomalía en nuestro régimen, que es presidencial y tiene muchas competencias", apuntó la ex diputada nacional.

Leer también: Los radicales unidos detrás de la lista de Natalia Capparelli

Para la entrevistada al presidente le falta federalismo. La política hasta ahora se centró en lo que pasa en el gran Buenos Aires y el viejo conflicto del peronismo con la Capital Federal. "Lo vivimos con la pandemia, la política sanitaria se centraba en el conflicto y nosotros estábamos sin casos pero con cuarentena. Es un problema serio, es un gobierno centrado en la necesidad de legitimar su autoridad. Y eso trae como consecuencia no atender a los problemas públicos argentinos que son muy complejos".

Pero la salud no es el único punto. También pasó, según Puig, con la educación. "No sabemos las consecuencias de este cierro y el del año pasado, donde muchísimos chicos y chicas no tuvieron acceso al sistema educativo. No me refiero a los vínculos sociales, sino también de los contenidos".

La política en Santa Fe

Como muchos otros correligionarios, la ex parlamentaria del Mercosur afirmó que la experiencia del Frente Progresista terminó de agotarse con la muerte de Miguel Lifschitz. "Fue un proceso muy bueno, que nos dejó grandes enseñanzas. Una de las primeras es, que la próxima vez que se haga un frente se necesitan reglas claras y una mayor institucionalidad. Reglas respecto a todo lo que genera conflicto. El Frente no tuvo, pese a que mucho lo reclamamos mucho, reglas para la sucesión, para la distribución del poder interno. En la medida que eso se sabe, los participantes se adecuan", apuntó.

En este sentido, celebró y reivindicó la integración del radicalismo a Juntos por el Cambio, a lo que consideró como la coalición nacional más importante "Frente a un país que necesita tener consolidada una alternativa de futuro".

Por último respaldó la candidatura de Carolina Losada y Dionisio Scarpin. "Él es un excelente dirigente político, conoce muy bien el norte. Siempre se preocupó por su formación en políticas públicas, aprendiendo, y con mucha experiencia. El episodio Vicentin nos mostró su estatura política".

Escuchar también audio completo: