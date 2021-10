Colón y los jugadores que serán baja ante San Lorenzo

Eduardo Domínguez, quien venía de recibir la noticia de una lesión de Gonzalo Piovi, sumó otro inconveniente de cara al partido ante el Ciclón y deberá meter mano en la formación inicial.

Luego de un gran arranque de campeonato, Colón sufrió un bajón futbolístico por el cual hoy se encuentra a 10 puntos del líder River, y con un promedio que si bien no es para preocuparse, no puede darse el lujo de perder puntos si es que no se quiere comenzar a complicar.

Tras la victoria sufrida ante Central Córdoba, el Sabalero perdió ante Boca en La Bombonera y empató frente a Banfield en el Brigadier López, con lo cual necesita recuperar la memoria y volver a sumar de a tres el próximo lunes, cuando a las 16.45 visite a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.

De cara al partido ante el Ciclón, Domínguez sufrió dos bajas de peso en el entrenamiento del jueves. Por un lado Gonzalo Piovi sufrió un fuerte esguince de tobillo que lo dejó fuera de consideración.

En tanto que también se conoció que Nicolás Leguizamón sufrió una fractura de costilla que lo tendrá por varias semanas alejado de las canchas. Tanto el santafesino como Piovi venían de ser titulares ante el Taladro.

Por otra parte, Eduardo Domínguez sigue de cerca las evoluciones de Rafael Delgado, Eric Meza y Cristian Ferreira, quienes en los últimos días presentaron diversos inconvenientes físicos.

De esta manera, si no llega Meza su reemplazante será Facundo Mura, como ocurrió ante Banfield. En tanto que por Piovi entraría Delgado, y si nungo no de los dos está para jugar quien se meterá entre los 11 será Nahuel Gallardo.

En la mitad de la cancha no habría que descartar que el DT vuelva a meter mano como consecuencia del bajo nivel que mostraron Yeiler Góez y Mauro Formica, quienes fueron reemplazados ante Banfield por Alexis Castro y Christian Bernardi, respectivamente.

Mientras que en la delantera, si llega Ferreira será quien suplante al lesionado Leguizamón, caso contrario el entrenador deberá decidirse por el colombiano Wilson Morelo o Lucas Beltrán.

Con info de LT10