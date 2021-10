Licencias de taxis: un problema que ya lleva más de 10 años

Ser taxista o remisero en Santa Fe es, sin dudas, una odisea. En primer lugar, por los reiterados hechos de inseguridad que sufren los trabajadores a diario, quienes salen a la calle a ganarse el pan de cada día a sabiendas que pueden no regresar.

"En algunos lugares no se entra. Por más que sea un cliente fijo de la empresa, hay ciertos horarios en los que no podés entrar a determinados barrios", comenzó diciendo Miguel Acosta, taxista con casi 12 años de trayectoria, en CADENA OH!

En este sentido, aseguró que "en todo este tiempo no ha cambiado nada para bien" y precisó: "Continúa el mismo sistema obsoleto de comunicación y seguimos estando al alcance de los ladrones".

Por otra parte, el no otorgamiento de licencias por parte de la Municipalidad sigue siendo uno de los principales problemas al que se enfrentan los trabajadores."En Santa Fe faltan taxistas porque hace más de 10 años que no se dan licencias", aseveró.

Según Acosta, "por lo general se otorga una licencia cada 700 habitantes, pero eso no contempla la relación oferta/demanda; hoy en día, la demanda es mayor".

"Hay más de 100 licencias que están inhabilitadas a circular por falta de papeles. Tanto los taxistas como los remiseros, sufrimos el mismo problema:la inhabilitación de licencias por parte del municipio, concluyó.

