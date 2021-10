Chano habló sobre su adicción y el violento episodio que puso en riesgo su vida

Chano Charpentier habló a corazón abierto.

El joven cantante tocó el tema de sus adicciones y del violento episodio policial que vivió en plena recuperación. En diálogo con Jorge Lanata para Lanata Sin Filtro, el cantante hizo referencia al actuar de su madre y confesó que le hizo una canción como agradecimiento.

“Estoy re agradecido, la gente me bancó todas las que hice. Estoy re agradecido de todas las que me perdonaron"

“Mi mamá me salvó la vida cuando me pegaron un tiro. Le hice una canción a mi mamá. Cuando te internás empezás a buscar a todos tus amores. Mi mamá también se asustó con los shows de ahora. Días antes del escándalo, mi mamá venía a casa y me encontraba tirado, me pone mal esto, me emociona”, contó el músico.

Luego, Chano hizo referencia al último episodio violento: “Yo no me acuerdo de nada, mi terapeuta lloraba al lado mío, tengo muy buena relación con ella. Al cuarto del hospital lo acomodaron todo, sacaron los espejos, los vidrios porque ellos no están acostumbrados a tratar a un adicto y se portaron re bien, tenía a un enfermero siempre conmigo y yo caminaba por todo el cuarto piso”.

Finalmente, el cantante se mostró agradecido con quienes lo apoyaron en este difícil momento. “Estoy re agradecido, la gente me bancó todas las que hice. Estoy re agradecido de todas las que me perdonaron. Estos tres shows que voy a hacer me los voy a tomar como ir a la oficina, con la euforia controlada. Eso no tiene que ver con alimentar nada, desde mi lugar significa poder volver a conectarme con la gente”, sentenció sobre los recitales que dará en noviembre en el Luna Park.

Fuente: Ciudad Magazine