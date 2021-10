Pusineri ratificó el aumento salarial para quienes aceptaron la propuesta del Gobierno

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, se refirió al tema de la liquidación de los aumentos salariales en el ámbito de la paritaria docente.

Al respecto, expresó: "Ratifico todo lo que se vino sosteniendo y los aumentos no alcanzan a aquellos gremios que no aceptaron la oferta salarial. Esto es por la sencilla razón de que la negociación requiere de un acuerdo que en este caso no existe".

Según Pusineri, "la existencia de una norma general que permita proceder a liquidar los incrementos para quienes sí estuvieron de acuerdo, también se encuentra enmarcado en lo normativamente dispuesto".

Por lo tanto, "a todo el sector pasivo docente sí se le va a abonar el aumento como anunciamos el pasado día viernes". Asimismo, "los gremios que rechazaron la oferta salarial serán convocados el miércoles 27 a las 10 horas".