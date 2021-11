Entradas e ingresos para el partido de Newell's ante Unión

El día lunes 8 de noviembre desde las 16.45 horas Newell’s volverá a jugar en el estadio Marcelo Bielsa, en este caso recibiendo la visita de Unión de Santa Fe.

Para este cotejo ya están disponibles las acreditaciones, así como la venta de entradas y abonos, en la oficina de atención al socio. Es preciso remarcar que el ingreso será con cuota de octubre paga.

A continuación la información que deben saber los hinchas rojinegros para asistir al estadio:

POPULARES:

Quienes ya completaron el trámite de acreditación podrán ingresar al Coloso sin realizar ninguna otra gestión, simplemente presentando su carnet de socio.

Quienes no lo hicieron tendrán la posibilidad de acceder a un cupo remanente, a través de Boletería Vip o en las oficinas de atención al socio.

NO se venderán populares a no socios.

PLATEAS:

Socios y socias que ya tengan su abono renovado, no deberán realizar ningún tipo de gestión e ingresarán el día del partido simplemente con su carnet de socio.

Se pondrán a la venta abonos de platea para los tres partidos que restan del torneo. Quienes los adquieran, podrán asistir a los próximos encuentros sin necesidad de completar ningún otro trámite.

Los socios podrán adquirir entradas a platea a través de Boletería Vip o en las oficinas de atención al socio.

Todos los precios de las entradas y abonos se pueden conocer en Boletería Vip o en las oficinas de atención al socio.