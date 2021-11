Yanina Latorre la llamó “espermatozoide lila” y Ángela Lerena la fulminó

Ángela Lerena usó las redes para responderle a Yanina Latorre.

La panelista de LAM, le criticó a la periodista deportiva el look que eligió para los Martin Fierro de Cable al tratarla de "ameba" y "espermatozoide lila".

“Me contó mi vecino (?) sobre la polémica (!) en torno a mi vestido”, comenzó escribiendo Ángela Lerena. Y manifestó: “No está bueno naturalizar que sólo las modelos pueden innovar con formas y colores”. En la misma línea, se preguntó: “¿Si pesás más de 50 tenés que vestirte de negro?”. Para cerrar, la periodista definió: “Ese estereotipo también lo desafiamos. Violeta y feliz, venceremos”.

Después de la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro de cable, en LAM (El Trece) analizaron los looks de los famosos que asistieron al evento. Mientras mostraban un video con las distintas figuras del mundo del espectáculo y sus distintos estilos, tocó el turno de la periodista deportiva Ángela Lerena, que se había puesto un vestido color lila, con unos volados en horizontal. "¡Ella se vistió de ameba! Jajaja. Horrible el vestido”, lanzó Yanina Latorre. “Es que a veces se quieren hacer las modernas y no son modelos. Parece un espermatozoide lila", calificó la Angelita.

No es la primera vez que Yanina ataca a Lerena. Siete meses atrás, cuando Jorge Rial estaba por estrenar TV Nostra en América, el pasado abril -cuyo levantamiento fue abrupto y escandaloso-, Yanina planteó en LAM: "¿Qué va a hacer Ángela Lerena?".

Cuando Marina Calabró le dijo en ese momento que iba a hacer de todo y remarcó que "Ella sabe de fútbol", Yanina respondió: "No, no sabe nada de fútbol. Es kirchnerista y le dan laburo por kirchnerista", sentenció Latorre, además de recordar que por aquella época estaba por comenzar su trabajo como comentarista de fútbol en la TV Pública. "Digamos la verdad, hay gente que labura pero no por talento", disparó la esposa de Diego Latorre.

