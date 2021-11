Argentina, un país polarizado políticamente y sin un plan económico

"Nuestro sistema político está polarizo y fragmentado. Puede que después del 14 de noviembre el oficialismo se divida ya que hay mucho mal humor, como también puede pasar que crezcan las tensiones dentro del PRO", comenzó diciendo Novaro.

Sin embargo, consideró que "no sé si después de las elecciones alguien va aponer los pies afuera de donde está parado; van a estar todos muy cautelosos y no es fácil pensar alternativas a lo que hay".

Para el cientista político, "el peronismo ha venido arrastrando problemas sin darle soluciones. Hoy no hay un plan económico y solo se trata de tapar agujeros; el rumbo es incierto".

Por último, el politólogo opinó que "no es que este país no tiene salida, pero va a llevar mucho tiempo ver los resultados" y aseveró: "No hay que creer en el diagnostico fácil de que en seis meses se resuelve todo".

"Quizás en el 2023 empiece a haber una salida, pero va a llevar mucho esfuerzo y el costo va a ser altísimo", concluyó.