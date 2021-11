Scaloni: "A veces se necesita ganar y hoy lo conseguimos, seguramente no jugando bien"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa. Destacó el resultado por sobre el rendimiento, la eficacia como factor determinante y el ingreso de Lionel Messi desde el banco.

El entrenador fue claro y contundente al momento de analizar el partido de esta noche: "Fue muy difícil de jugarlo, era casi conseguir la clasificación. A veces se necesita ganar y hoy lo conseguimos. Seguramente no jugando bien, pero cuenta".

Y agregó: "Era un partido que necesitábamos dar un salto como equipo. Hay veces que no se puede jugar bien porque el rival propone un estilo de juego y nosotros nos adaptamos al partido que se dio. Esa es una buena señal, importante como equipo".

Scaloni no dejó lugar a dudas sobre la clave del partido: "La clave estuvo en el gol: ellos también tuvieron chances, pero no concretaron. No me sorprendió la presión de Uruguay, tiene jugadores para hacerlo, pero tendríamos que haber estado más finos de mitad de cancha hacia adelante".

"Del fondo salimos bien, ese no era el problema. En la mitad de la cancha no fue tan fluido. Ahí es donde nos atascábamos porque ellos presionaban bien", manifestó.

Por último, fue consultado por la salud de Messi, que entró cuando promediaba el segundo tiempo: "Con respecto a Leo, decidimos que no juegue porque venía de inactividad y su ingreso en el segundo tiempo sirve para que agarre ritmo de cara al partido con Brasil".

Con info de Doble Amarilla