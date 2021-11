Alberto Fernández enviará un proyecto al Congreso para consensuar un programa económico

"Cada vez que el pueblo habla, la democracia nos hace más fuerte. Con esta elección termina una etapa muy dura para el país. Una etapa marcada por dos crisis. La económica, heredada del gobierno anterior, de la que aún quedan enormes desafíos. Y otra crisis sanitaria provocada por una pandemia que a poco vamos a superando", sostuvo el presidente Alberto Fernández tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas de este domingo.

Lo hizo a través de un mensaje grabado, a diferencia de lo sucedido en las PASO, cuando habló frente a los militantes en el búnker K. El mensaje se emitió mientras en el búnker de Juntos por el Cambio festejaba María Eugenia Vidal.

Tras las críticas a la gestión de Mauricio Macri, aseguró que convocará al diálogo con la oposición. "Necesitamos que las grandes mayorías generen consenso. A la mayor brevedad voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular para acordar una agenda tan compartida como sea posible", agregó.

"Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno y sé bien que los argentinos y argentinas necesitamos un horizonte. Tenemos derecho a la esperanza. Tenemos derecho a la esperanza. Hablé y escuché a centenares de personas. Todos y todas necesitan más certidumbres. Saber que cada día, cada mes, estaremos un poco mejor. Saber que después de tanto dolor, también en homenaje a quienes nos han dejado, podremos ir reorganizando nuestras vidas", sostuvo el Presidente en otro tramo de su discurso.

También se refirió puntualmente a la deuda con el FMI. "Es tiempo también de resolver el problema derivado de la deuda contraída por el Gobierno que me precedió con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el escollo más grande que enfrentamos para continuar en la senda de la recuperación económica y de la construcción de un país con más equidad", señaló.

En ese sentido habló de "daño". "Debemos enfrentar este desafío para reparar, en la medida de lo posible, el enorme daño que este endeudamiento ha provocado, y cuyas consecuencias pesarán sobre varias generaciones", sostuvo.

También adelantó que presentará un proyecto de ley para buscar consenso para encarar la negociación con el Fondo. "Quiero anunciar que, en la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el 'Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable'. Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente", señaló.

Luego se encargó de señalar que el proyecto cuenta con el apoyo de los distintos sectores del Frente de Todos. "Esta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos. Ha sido el fruto del trabajo conjunto con la Vicepresidenta de la Nación, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mi gabinete de ministros y ministras".

Sobre el pasado, reconoció errores. "Hemos cometido errores. He cometido errores y mi obligación es aprender de los mismos. Reafirmo, en esta nueva etapa, y frente a todas y todos, que honraré el compromiso electoral asumido en diciembre de 2019. Creo en la Argentina. Creo profundamente en la Argentina", remarcó.

"El pesimismo es contagioso, pero, por suerte, la esperanza también lo es. Tenemos esperanza, decisión y un futuro mejor para construir en conjunto. No comparto, en absoluto, la posición de quienes dicen que 'no tenemos destino'. No pueden darnos lecciones quienes no se hacen cargo de los daños que han causado", cuestionó.