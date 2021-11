Losada destacó el rol de Galdeano en el armado del espacio político

Carolina Losada, ganadora de las elecciones generales del último domingo, destacó la injerencia de Julián Galdeano (UCR - Juntos por el Cambio) para que ella se incorpore a la política. "Trajo a Dionisio Scarpín y a Mario Barletta", que fueron elegidos senador y diputado nacional respectivamente.

"Para nosotros fue fundamental la incorporación de Barletta, que representa al centro, y de Dioni, que es el norte" de la provincia; fueron dos hallazgos de Galdeano", aseveró la futura senadora nacional.

"Barletta y Dioni fueron dos hallazgos de Galdeano"

Según la conductora televisiva, "lo primero que pidió cuando le hicieron la propuesta de que sea candidata, fue que la acompañe gente con la ficha limpia" y añadió: "No quería personas que hayan tenido conflictos de corrupción".

Además, fue consultada acerca de su relación con Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad y actual diputado provincial. En este sentido, afirmó que "es excelente" y añadió: "Tenemos un contacto prácticamente diario, es una persona que después de las PASO siempre nos apoyó y estuvo a disposición".

Leer también: Juntos por el Cambio ganó y Losada será senadora nacional por Santa Fe

Finalmente, aseguró que "Mauricio Macri no es su jefe político" y señaló que "en las PASO no tuvieron el apoyo de ninguna lista nacional". No obstante, reconoció que "se siente ligada a Juntos por el Cambio" y vaticinó: "De este espacio va a salir el próximo presidente de la Nación".

Perotti y la "falta de decisión política"

En otro tramo de la nota, Losada se refirió a Alberto Fernández y a Omar Perotti. En cuanto al jefe de Estado, lo definió como "el peor presidente de la historia contemporánea".Con respecto al gobernador santafesino, sostuvo que "no cumplió ninguna de las promesas que dijo en campaña; prometió paz y orden, y hoy estamos peor que nunca".

"Perotti tiene las herramientas pero no toma decisiones políticas y creo que en estos dos años de mandato durmió la siesta", concluyó.

Escuchar también la nota completa: