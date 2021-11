Comenzó la colocación de dosis de refuerzo

El Ministerio de Salud provincial informó que este martes inició la colocación de dosis de refuerzo contra el Covid para aquellas personas que ya cuentan con el esquema completo de vacunación. Según adelantó la ministra de Salud, Sonia Martorano se van a “distribuir las vacunas en efectores, centros de salud y en el sistema privado, así cada uno de los miembros del sistema de salud se pueda vacunar en el lugar de trabajo”.

“Aquellos que no tienen un efector de referencia porque trabajan en un consultorio, les pedimos que se inscriban como personal de salud, en el Registro Provincial de Vacunación, serán citados por fecha”, indicó la titular de la cartera sanitaria.

“Llegaron 60 mil dosis de AstraZéneca para iniciar el refuerzo. Lo destinamos a salud y más 70 años. Por eso lo de la vacunación intra muro. La condición es tener un mínimo de 6 meses de segunda dosis”, destacó la funcionaria.

Al ser consultada por la estrategia de vacunación con terceras dosis para completar esquemas de vacunación, la funcionaria provincial señaló que “está destinada a mayores de 50 años que hayan recibido dos dosis de Sinopharm (porque se completa el esquema) y ahora se avanza en pacientes inmunodeprimidos, es decir, trasplantados, con enfermedades autoinmune o que reciban una medicación inmunosupresora (por ej Corticoides en altas dosis)”.

Martorano hizo mención a la cantidad de santafesinos y santafesinas que adhirieron al mega plan de vacunación contra el Covid-19: “Llegamos a los 3 millones de inscriptos en la vacunación, es decir que hay un alto porcentaje de nuestra población que manifestó que desea vacunarse. Piensen que 300 mil personas están dentro del grupo de “cero a 3 años” por lo que solo quedan en la provincia el 5 %, es decir 200 mil personas que no adhieren. La mayoría sí se vacunó o manifestó su voluntad de hacerlo”.

Por su parte, el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, se refirió a la posible llegada de una tercera ola de contagios al país: “Tiene que quedar claro que la pandemia no terminó. Y en el mundo se habla de esta tercera ola que a algunos países afectó tanto como las anteriores, por haber relajado las medidas de distanciamiento, el no uso de barbijo pero principalmente porque hay gente que no comprendió la importancia individual y colectiva, el compromiso con mi propia vida pero fundamentalmente con la del otro, el acto solidario que supone adherir a la vacunación”.

“Las vacunas están disponibles y los esquemas en la población pediátrica y en los jóvenes se están aplicando en tiempo y forma, estamos vacunando en espejo, y ese es el objetivo claro del gobierno provincial”, finalizó.