Roger Federer desea volver a jugar a mediados de 2022

El suizo Roger Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos y dueño de 20 títulos de Grand Slam, anunció que volverá a jugar recién cuando esté repuesto de la lesión que sufre en la rodilla derecha y estima que será a mediados de 2022, de manera que se perderá Australia, Roland Garros y probablemente Wimbledon.

"Podré volver a correr tranquilamente en enero y reanudar las sesiones en la cancha con un apoyo complejo en marzo o abril. Así que ahora calculo que mi regreso a la competición será en el verano europeo de 2022", explicó Federer en declaraciones al diario suizo Le Matin, consignó la agencia de noticias DPA.

Leer también: Novak Djokovic jugará ante el ruso Rublev en el Masters de Turín

Federer, nacido en Basilea hace 40 años y ganador de 20 Grand Slam, cifra récord que comparte con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, jugó por última vez el 27 de junio pasado cuando perdió en los cuartos de final de Wimbledon con el polaco Hubert Hurkacz, en inferioridad de condiciones por la lesión que lo persigue en la rodilla derecha.

El suizo, ex número uno del mundo y ganador de 103 títulos en el circuito, se operó tres veces la rodilla en los últimos 18 meses, sin poder solucionar el problema.

"Estaría extremadamente sorprendido si pudiera jugar en Wimbledon. Mi ambición es ver de lo que soy capaz por última vez, también me gustaría despedirme a mi manera, en una cancha de tenis", añadió el suizo.

El tenista fue operado por última vez este año para solucionar los problemas que sufre con el menisco de la rodilla derecha y también los médicos aprovecharon para tratarle un cartílago, por esa razón su recuperación será más larga de lo previsto inicialmente.

"Lo estoy dando todo en mi rehabilitación, pero seamos claros, mi vida no se va a desmoronar si no vuelvo a jugar una final de Grand Slam. Volver a competir sería mi último sueño y todavía creo que puedo hacerlo, creo en este tipo de milagros", concluyó Federer, con una colección de ocho trofeos en Wimbledon, seis en Australia, cinco en el US Open y uno en Roland Garros.