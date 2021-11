Abusos en el Namuncurá: la esposa del docente detenido dijo que "están manipulando la causa"

Luego de 50 días de conocidas las denuncias de abuso sexual en el jardín Ceferino Namuncurá de Santa Fe, el docente acusado permanece en prisión preventiva sin novedades sobre el avance de la causa. Las Cámaras Gesell fueron suspendidas dos veces y todavía no hay fechas concretas.

Fernanda Deluca, la esposa del acusado, volvió a insistir sobre la necesidad de revisar la prisión preventiva y, sobre todo, respetar el derecho de inocencia y la posibilidad de probarla.

"No logro todavía caer antelo que vivimos, no dimensionas cómo es la justicia hasta que te toca. Hoy estuvimos en una marcha sobre esto, yo soy la más nueva, estoy intentando comprender, pero hay personas que están hace muchos años sufriendo esto, lo que significa estar sometido a una denuncia de abuso. Me parece que a veces no tomamos dimensión de cuáles son los derechos que asisten a las personas. Primero el derecho de inocencia, y la prisión preventiva se utiliza si la persona entorpece la investigación. No es lo habitual ante una denuncia concreta", apuntó fuertemente.

Según la entrevistada, en estos casos, vinculados a abusos, se ha utilizado la prisión preventiva como un recurso sin discusión, que se aplica contra el acusado con sólo una palabra de denuncia. "No sirvieron sus antecedentes, su carrera, los más de 130 testimonios que recibió el abogado, no sirvieron para demostrar que no se iba a fugar ni va a entorpecer la causa", remarcó.

Así, entiende que la prisión preventiva se toma como condena previa y si está en prisión "no importa nada".

Cámaras Gesell

La defensa tuvo la posibilidad de solicitar que estas instancias se realicen con entrevistadores propuestos por ellos. "Lo hicimos porque nos asiste el derecho ya que no hay un equipo multidisciplinario independiente del Poder Judicial que sea responsable. En dos oportunidades se suspendieron las Cámaras Gesell, por dos recursos de la fiscalía en contra de ese fallo. Realmente queremos saber cuál es la Justicia que se está pensando. No logro entender la intencionalidad que hay en estas formas de proceder".

"Si hay niños que pueden tener los derechos vulnerados se tiene que investigar, pero no significa no respetar el derecho a otras personas. Hay una persona acusada, pero no está comprobado, que hace 50 días está preso". Para Fernanda, hay una intencionalidad en las dos suspensiones, también "una manipulación, un manoseo de las personas, y de los derechos de todos los ciudadanos, que es la posibilidad de probar la inocencia".

Frente a la pregunta de cómo afrontaba la familia este proceso, la esposa del acusado comentó que hace poco pudieron encontrarse y vivir en un mismo lugar, ya que el ataque a la casa los dejó sin hogar y muchas cosas.

"Estamos recuperando un poco la normalidad y recuperando las actividades con recaudos, porque no hay detenidos sobre lo que pasó en mi casa. Estamos de querellantes impulsando testimonios con información que nos llegó, pero no hay nada todavía".

"No tenemos posibilidad de llamadas telefónicas, recién puedo verlo mañana", confesó. "Su confianza en la justicia se va debilitando. Él tenía la confianza de que había muchas posibilidades de demostrar su trabajo y su trayectoria, pero frente a todos estos impedimentos cree cada vez menos", dijo por último.

