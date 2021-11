El concejal más votado de Beltrán sufrió violenta descarga eléctrica

El concejal Martín Pallares relató el susto mayúsculo que se pegó el miércoles. Fue mientras colaboraba con el departamento eléctrico municipal con la colocación de adornos navideños en la vía pública de Fray Luis Beltrán.

El concejal reelecto del oficialismo sufrió una violenta descarga eléctrica. “Estaba colocando una guirnalda y con el alambre toqué el cable de tensión de la EPE y me prendió. No me largaba y se me aflojaron las piernas. Caí al canasto de la hidroelevadora y con el propio peso del cuerpo largué el cable de tensión”, rememoró Pallares.

El concejal del Frente de Todos sufrió quemaduras en los brazos y debió atenderse en el Sanatorio Británico de Rosario, adonde este viernes iba a realizarse nuevos estudios. “Gracias a Dios puedo contarla”, reiteró.

Pallares logró el domingo 4558 votos y fue el candidato a concejal más votado en las elecciones generales que se realizaron en Fray Luis Beltrán. Consiguió el 57 por ciento de los votos del electorado y propició que también ingresen otros dos concejales del oficialismo al cuerpo legislativo local.