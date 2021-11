Gustavo Munúa: "El equipo sigue funcionando bien y eso para nosotros es importante"

"Sabíamos que sería un partido complicado, en un estadio pequeño donde nadie se lleva los puntos tan fácil. Fue duro, con un buen primer tiempo, donde dominamos y llegamos mucho por afuera, metiendo profundidad. Nos faltó ese centro bueno y encontrar una pelota dentro del área para alcanzar la ventaja por méritos".

El equipo hizo un partido serio. En el segundo tiempo es verdad que por momentos se hizo de ida y vuelta. Se emparejó, pero creo que lo teníamos controlado. No encuentro una situación de Arsenal. Intentamos llevar el peso del partido, buscando por afuera siendo solidos, en un partido que en cualquier pase largo nos podían sorprender. Eso lo controlamos bien. Creo que al final el resultado, al no ser un partido vistoso, termina siendo justo"

"Lo que más resalto es la madurez del equipo. Hicimos méritos en el primer tiempo para alcanzar la ventaja. Siempre hubo decisión de ir por el triunfo. Repito que fue un partido dificilísimo, porque no todos se pueden llevar algo de acá, pero en el final se abrió el arco y por suerte termina siendo justo e importante con el arco en cero".

"Nunca nos desviamos. Fue mérito del equipo, más allá de que a veces no se dieron las cosas. El equipo sigue funcionando bien y eso para nosotros es importante, porque es parte del crecimiento. No tenemos dudas que, de esta manera, en partidos incómodos, sabremos pasar. Estamos muy satisfechos con lo que estamos viendo"

"siempre es importante ganar. Más cuando se viene trabajando bien y por la entrega que los chicos tienen. La insistencia hoy premió y ahora ya nos enfocamos en el próximo partido. Ahora a descansar, recuperase y ojalá tengamos un buen partido el lunes".

"Hay más tensión en los cierres de torneo. Los equipos dejan cada vez menos espacios y esos detalles los equipos lo tienen en cuenta. Por eso los partidos se vuelven cerrados y no es fácil. Si el equipo sigue funcionando así, no tengo dudas que nos llevará a ganar más que perder. Llegará por su propio peso por la insistencia. Hubo partidos donde lo hicimos bien y no pudimos ganar, sobre todo con equipos que acertaron más. Fue un pacito más el que dimos en un campo incómodo. El equipo creo que tuvo 20 llegadas al arco de visitante y refleja que Unión estuvo".

Con info de Radio Gol