Concejales piden informes al municipio por la falta de taxis y remises en la calle

Los concejales de Juntos por el Cambio quieren conocer la cantidad de licencias o permisos de taxis y remises que se encuentran sin habilitación o que han sido dados de baja; y también qué demoras existen en la tramitación de la habilitación anual.

“Conseguir un taxi se ha convertido en una pesadilla en algunos días y horarios”, remarcó Carlos Pereira durante la sesión de este viernes, y solicitó al Ejecutivo que tome medidas urgentes para incrementar el número de coches en la calle y garantizar un mejor servicio.

La realidad que enfrenta el sistema de taxis y remises en la ciudad de Santa Fe uno de los temas abordados durante la sesión de este viernes en el Concejo Municipal, donde desde el bloque de Juntos por el Cambio, Carlos Pereira presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo exprese la cantidad de licencias o permisos de taxis y remises que se encuentran sin habilitación; la cantidad de licencias o permisos que han sido dados de baja, y también si existen demoras en la tramitación de la habilitación anual -y en tal caso, los motivos de esta situación-.

El reclamo de vecinos por la dificultad de acceder a un taxi o remis es uno de los reclamos recurrentes en la capital provincial en los últimos meses. “Conseguir un coche se ha convertido en una pesadilla diaria para muchos. Los usuarios del sistema relatan esperas muy prolongadas y, en algunos horarios o días, la imposibilidad lisa y llana de poder tomar algún coche”, remarcó Carlos Pereira.

El edil de la UCR en Juntos por el Cambio apuntó que durante la pandemia, tanto taxistas como remiseros “debieron afrontar meses muy duros, con caída del pasaje, lo que derivó en situaciones en donde muchos no pudieron mantener los sueldos de choferes, o el pago de patentes y otros impuestos”. En ese contexto, muchas licencias o permisos no pudieron ser renovados, por lo que muchos coches no pudieron volver a la calle. “El municipio no tuvo ninguna política clara para atender estas situaciones”, criticó Carlos Pereira, y agregó que “lejos de ello hoy taxistas y remiseros denuncian grandes demoras en las tramitaciones de renovaciones de permisos y habilitaciones, lo que ocasiona que menos vehículos circulen en la calle”.

En ese contexto, el pedido de informes apunta a conocer “el estado de estas tramitaciones y cuánto están impactando en la cantidad de coches en circulación. Desde los representantes de taxistas y remiseros se ha manifestado públicamente que la falta de coches obedece en parte a las demoras del municipio a la hora de renovar los permisos”, apuntó el concejal de Juntos por el Cambio. Y enfatizó que “es importante además que sepamos si existen licencias y permisos que han sido dados de baja. El Municipio debería proceder en forma urgente a `levantar` estos permisos caídos para que más coches vuelvan a la calle cuanto antes”, propuso.

Los colectivos en la ciudad

Vale destacar que Carlos Pereira también señaló que las dificultades que atraviesa el sector no son ajenas a la situación crítica del transporte urbano por colectivos: “Las restricciones derivadas de la pandemia han modificado sustancialmente la forma de movilidad en la ciudad. El transporte público por colectivos se encuentra sumido en una profunda crisis que no fue tomada en tiempo y forma por las autoridades municipales”.

Y en ese sentido, concluyó que “la falta de cualquier acción o medida por parte del Municipio sobre el transporte urbano en más de un año y medio ocasionó que la crisis no tuviera ningún tipo de paliativo y hoy vemos la consecuencia de miles de usuarios que han finalmente abandonado la movilidad por colectivos, y que tampoco encuentran una salida viable en el sistema de taxis y remises”.