El Colegio de Corredores Inmobiliarios denunció franquicias y agentes falsos

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe emitió un comunicado en el que rechazan el trabajo que no respeta los requisitos básicos para el ejercicio de la profesión. El escrito se titula "El trabajo dignifica si es legal y leal", y se dio a conocer hace pocas horas.

"Se trata de que hay una de las franquicias que está actuando en el país que cuestionó los procedimientos de los colegios profesionales en función de los ilegales o de los pseudo agentes inmobiliarios sin título habilitante para ejercer el corretaje", explicó Jorge Pighin, responsable de la entidad.

Ante agravios y mentiras, la Federación y el Colegio salieron a aclarar esto. Existe la ley 13.154 que establece que, para ejercer el corretaje inmobiliario, es obligatorio tener título habilitante, matricularse en el Colegio, se toma juramento, y no pueden prestarse las matrículas o cambiar nombres. Es decir, se tiene que tener el título habilitante.

"Como expresa el comunicado no estamos en contra de una actividad o de los trabajadores bajo relación de dependencia, que tienen la mayoría de las inmobiliarias. Pero no falsos corredores que, con un cursito y monotributo, salen a ejercer. Siempre dijimos que todo corredor matriculado que está derecho no tiene ningún problema, pero sí aquel que lo hace por fuera de estos requisitos", remarcó con firmeza.

El método es el de reclutar personas con un curso de venta. "El título habilitante tiene que venir de la facultad. Se informa con mentiras, porque aducen que no intermedian entre las partes. A su vez, si le das un inmueble ellos manifiestan que no se hacen responsables de dónde se publican sus propiedades. ¿Dónde van a parar las fotos y los títulos de propiedad cuando ellos dicen que no son responsables?".

Ahora, el paso siguiente es elaborar un documento común con todos los otros colegios del país.

Ley de alquileres

Por último, Pighin informó sobre la actualidad del debate por la nueva normativa que regula la actualización de los alquileres. "La promesa de campaña se quiso cumplir, y el oficialismo no quiso tratarlo. Podría salir una suspensión de 180 días, pero la inseguridad jurídica hace que cada día más argentinos tengan problemas para alquilar una vivienda, pero con justa razón de parte de los propietarios. Mientras tengamos un 60 por ciento de inflación en el país no hay ley de alquileres que pueda sobrevivir, menos con una indexación anual".

