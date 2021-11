Peones de taxis fijaron posición sobre la suba tarifaria

Un grupo de peones de taxis asistió este lunes al Concejo Municipal donde mantuvo una reunión con ediles de la Comisión de Servicios Públicos. En ese marco, los trabajadores insistieron en el aumento de la tarifa, pidieron mejoras en las condiciones laborales y vincularon la escasez de unidades que circulan por las calles de Rosario con esa situación.

Para el sector existen dos problemas previos alrededor de la actividad: la situación de inseguridad para ejercer el servicio y la falta de choferes derivan en la falta de taxis. “No hay taxis porque no hay choferes”, sostuvieron.

Para los peones de taxis “el 60% de los compañeros está mal registrado y se encuentra en situación precaria”. Por otro lado aseguran que los titulares “no ofrecen condiciones que sean tentadoras para los taxistas”, lo que produjo una estampida de trabajadores taxistas a otros sectores productivos.

Durante el encuentro en el Concejo, los choferes dieron cuenta que una de las claves del conflicto es “la falta de control del municipio sobre la registración laboral” lo que derivó en la retracción de la oferta.

Respecto el otorgamiento de nuevas licencias, desde el Sindicato de Peones de Taxis sugirieron otorgarlas a quienes cuentan con las condiciones económicas para afrontar su tenencia. “Sino, no se puede sortear una desavenencia con su chofer, un infortunio con el auto, etc y la chapa queda en caución. No vemos mal que alguien que ya tenga una unidad económica con 4 o 5 chapas tenga nuevas licencias. Es como una PyME, tiene un respaldo, y le permite abastecer el servicio”, añadieron.

Además precisaron que según su visión “la suba de tarifa va a generar menos taxis” en la calle. “Esa no es la solución. Hay que pensar en un mecanismo de subsidio o asistencia al titular que tiene a su chofer correctamente anotado», subrayaron.

En otro orden recomendaron que ante una suba tarifaria “la ficha debería mantener su proporcionalidad porque tiene un impacto directo en el salario del trabajador”.