El Justicialismo santafesino hizo catarsis post elección y ya piensa en 2023

El Consejo Ejecutivo del Partido Justicialista en Santa Fe se reunió durante las últimas horas con los representantes de los departamentos, tras lo sucedido en las elecciones generales de noviembre pasado.

En ese contexto, el titular del PJ, Ricardo Olivera, contó en diálogo con Sin Mordaza TV que "en lo personal creía que iba a ser una reunión complicada y no fue así. Estuvimos más de tres horas escuchando diagnósticos de los diferentes departamentos, lo que llamamos catarsis en la política".

"nos faltó un poco de territorialidad, nosotros perdimos la calle"

"Fue muy interesante, se reconocieron errores que cometimos. Sacamos la conclusión de que nos faltó un poco de territorialidad, nosotros perdimos la calle", definió el diputado provincial y reconoció que "quizás esto tiene que ver con el año y medio que nos llevó a trabajar de otra forma, a la que el peronismo no está acostumbrado. Las internas dejan algunos heridos, pero el tiempo lo va a recomponer".

Asimismo, el contador afirmó que "fue una reunión muy pensada para adelante. Podemos sentarnos a discutir en el marco de una unidad. Soy optimista y creo que si tenemos ordenado el territorio ordenado, es un dato positivo".

Por otro lado, en vistas a las elecciones de 2023, sin posibilidad de reelección en el Ejecutivo provincial, admitió que "a partir de lo de ayer, la idea es ampliar la mesa chica de ocho dirigentes con la constitución de una mesa política. Eso es lo que se fue definiendo a futuro. Es una opinión muy personal, soy un fuerte defensor de las PASO. Si logramos un esquema de construcción como el que hicimos con Omar Perotti y María Eugenia Bielsa, tenemos muchas posibilidades de seguir siendo gobierno".

"La idea nuestra es replicar la misma estrategia de 2019, con una primaria ordenada. No estoy de acuerdo con la idea de plantear un candidato a dedo, me parece que no sirve y no creo que nos de resultados para seguir gobernando la provincia", culminó el dirigente santafesino.