Se desarrolló en Ambrosetti la "1° Fiesta Regional de la Democracia"

Este domingo en Ambrosetti, departamento San Cristóbal, alrededor de 3000 personas se dieron cita para disfrutar de la primera edición de la "Fiesta Regional de la Democracia". Contó con la actuación del Indio Lucio Rojas, La Contra y Los Ariscos del Chamamé.

El evento fue en coincidencia con los actos protocolares de asunción de las nuevas autoridades comunales, encabezadas por Dianela Michlig. En conjunto con las instituciones locales, organizaron esta novedosa fiesta de absoluta jerarquía, que "vino para quedarse", manifestaron las autoridades.

En el predio de la agrupación "El Mangrullo" vecinos de todas las localidades y zonas rurales de la región se dieron cita en la tardecita del domingo. Fue para disfrutar en familia del espectáculo que contó con el auspicio del interbloque de diputados y senadores provinciales de la UCR y Tradición Ganadera. Todo lo recaudado en los servicios de buffet fue en beneficio de las entidades de bien público del pueblo.

A partir del rotundo éxito de la primera edición, la nueva Presidente Comunal dejó sentada las bases para que "La fiesta Regional de la Democracia se convierta en un sello distintivo de la localidad. Que a futuro sea un nuevo hecho que contribuya a la dinámica transformadora de la gestión comunal".

Asunción de las nuevas autoridades

En la parte inicial de los actos protocolares desarrollados frente de la Sede Comunal prestaron juramento todos los integrantes de la flamante comisión comunal. Luego el Senador Michlig y el Diputado González entregaron a la comuna herramientas y elementos de trabajo por un monto de $ 1.700.000. Son provenientes del Programa legislativo de Fortalecimiento Institucional, para lo cual se suscribió el convenio correspondiente.

En primer instancia -en un momento de alto contenido emotivo- el Senador Felipe Michlig, en calidad de máxima autoridad departamental, le tomó juramento a su hija Dianela. Así, se culminó con "18 años que la UCR no gobernaba la localidad y con 130 desde la fundación del pueblo en los cuales nunca había gobernado un mujer".

Al momento de las palabras la flamante Presidente Comunal señaló que "Me siento muy emocionada y honrada por la posibilidad que me ha brindado el pueblo de Ambrosetti. Por eso no tengo más que palabras de agradecimiento, como así también para la Comisión Comunal saliente y para mi comisión comunal". Agregó que "quiero decirles que vamos a trabajar todos juntos, con el único objetivo de lograr cosas importantes para nuestro pueblo. Porque así lo queremos todos, deseamos retomar el camino del progreso por intermedio de todos los proyectos que tenemos en mente, siempre pensando en el bien de todos los ambrosentinos".

El Senador Michlig, visiblemente emocionado, expresó su "felicidad y orgullo" porque su hija gobernará "este pueblo que amo y del que nunca me fui". También se refirió a "que siempre estaré gestionando y apoyando para que Dianela pueda hacer un gran gobierno. Cosa que en las gestiones anteriores no se me permitía, pero acá no habrá revanchismos ni mezquindades. Nuestro estilo es otro, es trabajar para todos con transparencia y de cara a la gente".

Leer también: Por primera vez una mujer gobernará Ambrosetti

A su turno, el diputado Pullaro destacó "todo el afecto que tenemos por Dianela que la vimos crecer y trabajar desde muy chiquita. Sabemos de su vocación de servicio y capacidad de gestión. Siempre estaremos a disposición para colaborar con su gestión y para todos los ambrosettinos".

Durante la ceremonia también se destacó la presencia de los diputados nacionales Victoria Tejeda, Gabriel Chumpitaz, de los diputados provinciales Maximiliano Pullaro, Marcelo González, Jimena Senn, Fabian Bastia, Silvana Di Stefano. También los intendentes Alejandra Dupouy (Ceres), Romina López (San Guillermo), Horario Rigo (San Cristóbal) y Hugo Boscarol (Suardi), presidente comunales, concejales y demás autoridades locales y departamentales.