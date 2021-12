Caso Oldani: el bioquímico reclamó su sobreseimiento y la devolución de sus pertenencias

La investigación por el caso Hugo Oldani tiene aspectos sin resolver aunque se haya detenido a los responsables materiales del hecho. El asesinato del comerciante en febrero de 2020 en la Galería Rivadavia, generó múltiples ramificaciones y hay elementos inconclusos.

Uno de estos es la situación de Alfredo Sadonio, el bioquímico que fue imputado como miembro de la banda que asaltó y mató a la víctima. Hace un año fue detenido y allanada su casa, y al momento no tiene ningún tipo de respuestas.

"Es inentendible, a la gran cantidad de irregularidades que hubo en la causa, a la inexistencia de pruebas que en algún momento el fiscal anunció que había, todavía no sabemos nada. Se dijo que había más de 600 llamadas, pero después dijeron que se habían perdido, y el mismo Ministerio Público de la Acusación hizo una investigación interna. Resultó ser un error humano en el cruce de datos", apuntó con fuerza Sadonio.

Esta investigación llevó a que el fiscal fuera interpelado, "pero se lavó las manos y dijo que era un problema de organismo de investigación. Cuando en realidad una de las funciones del fiscal es el control de la evidencia. Porque si no controla esto y le solicita al juez un allanamiento en base a pruebas que no existieron, cuál es la función del fiscal".

Vale recordar que, tras ser detenido, Sadonio fue imputado y permaneció preso en la cárcel de Las Flores durante diez días con prisión preventiva. Fue hasta que la defensa recolectó una serie de testimoniales que permitieron acreditar que el bioquímico, el día del crimen del empresario, se encontraba en la localidad de Ataliva (departamento Castellanos).

"Ante la falta de respuestas, yo le escribí al fiscal, al fiscal regional, mi esposa también; la perito informática que contratamos, también le escribió. Desde el 6 de febrero estamos esperando el informe de las pericias. En abril, mi abogado le presentó al Juez Silva una audiencia, para que el fiscal explique por qué no presentaba las pericias. Pasó mayo, junio, julio, hasta acá. Se va a cumplir un año de mi detención y allanamientos y no tenemos el resultado de las pericias", explicó.

En el allanamiento que realizaron en su casa, no hubo ningún control. Ni siquiera dejaron una copia de las cosas que se llevaron. "Fue prácticamente un saqueo. Nos han devuelto la totalidad del dinero secuestrado, pero no tengo mi computadora con la que trabajaba, que la ofrecimos como evidencia. Mi teléfono y otro que estaba en desuso, más otras cosas que no sabemos".

"El apoyo de la gente nos mantiene fuerte, pero es mucha la angustia, me podría haber pasado cualquier cosa en la cárcel. Soy un ciudadano común y no puedo más que hacer conjeturas sobre por qué no me otorgan el sobreseimiento. No sé si esto fue una catarata de errores o qué. Otra suposición es que había pistas concretas que el fiscal ignoró y no sé si esto fue una maniobra de algo para ganar tiempo", dijo por último.

