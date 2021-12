Maite Peñoñori confesó por qué renunció a LAM y se incorporó a Intrusos

Maite Peñoñori se sinceró tras su renuncia a "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) y develó cuál fue la verdadera razón por la que escogió irse a "Intrusos" (América TV), aún cuando no sabía que Ángel de Brito tomaría la decisión de alejarse del canal.

La periodista habló con Juan Etchegoyen para "Mitre Live" y afirmó que su salida tuvo que ver con una decisión totalmente profesional: "Yo no sabía que terminaba el programa ni nadie sabía. Me llamaron de 'Intrusos', me hicieron esta oferta y me propusieron este desafío. Cuando me llamaron sentí la inquietud de probar otras cosas y probar otra pantalla. Tener otros jefes, conocer a nuevos compañeros".

Maite Peñoñori consideraba que su tiempo en el programa de De Brito ya había llegado a su final: "Yo fui cumpliendo un ciclo en 'LAM'. Yo tengo un vínculo además con Ángel de Brito y fue muy generoso conmigo, yo fui muy trabajadora y le di un montón al programa. Guardias muy largas y es un trabajo sacrificado. Yo daba mi parte que era entregar todo y él era muy generoso conmigo, nombrarme y darme lugar".

Peñoñori comentó lo que al dejar de ser quien cubría "Showmatch", entendió que había escalado lo suficiente en "Los Ángeles de la Mañana": "El lugar del móvil siempre lo voy a destacar de poder contar los hechos y transmitir lo que pasa. Fui haciendo un caminito. Me fui sumando al panel, pude dejar de hacer la cobertura de 'La Academia'. Sentía que había un ciclo medio cumplido". Por otro lado, Maite develó la razón por la que considera que Ángel de Brito la despidió un día antes de su salida: "Me despidió el jueves porque el viernes ya sabía que iba a comunicar la finalización del ciclo y esa sería la noticia".

Este lunes, Maite Peñoñori participó en un móvil para el que será su programa a partir del 3 de enero, pero aunque Adrián Pallares y Rodrigo Lussich intentaron ser amigables con la exangelita, Karina Iavícoli no dejó pasar la oportunidad de exponer al aire que en el pasado que tiene con la periodista en El Trece, hay cosas ocultas. Esto ocurrió después de que se destacara que habían trabajado juntas y la picante panelista manifestó: "Hola Maite ¿Cómo estás? Bue, sí... Otro día lo charlamos si querés".

Peñoñori no dudó en reaccionar con un "uh" ante ese recibimiento de Iavícoli. Luego, cuando la exangelita contaba cuáles eran sus planes hasta que se dé su inicio en "Intrusos", Karina volvió a apuntar en su contra con estas palabras: "¡Se hace la buena porque está en el móvil! ¡Que santa, Maite!", a lo que Maite respondió con un "mira Karina... Ojo, Karina".

Fuente: Ciudad Magazine