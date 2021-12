Fabián Gianola no declarará ante la Justicia

Fabián Gianola volvió a hablar sobre las denuncias de abuso sexual, por las cuales está imputado y fue citado para declarar este viernes.

A través de un video divulgado por Juan Etchegoyen, el famoso contó cuál es su situación frente a la Justicia y cómo proseguirá en este tema a nivel legal. En primer lugar, Fabián Gianola explicó la razón por la que grabó estas palabras y las hizo públicas: "Ante los hechos que son de conocimiento público y por pedido de mis abogados, voy a grabar este video para contarles algunas cosas".

Gianola aclaró que hay datos sobre su causa que no han sido divulgadas de manera correcta: "Primero, yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa, son dos personas que me denunciaron". De igual manera, el actor quiso explicar en qué circunstancias se dieron sus vínculos con Fernanda Meneses y Viviana Aguirre, sus denunciantes: "La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses, exigiéndome dinero, porque si no iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos, finalmente yo no acepté la extorsión, no voy a aceptar la extorsión y me denunció".

El conductor aseguró que tiene pruebas contra la actriz: "Tenemos los audios de las amenazas, tenemos audios que comprueban el intento de extorsión; por otro lado, en esa causa todos los testigos declararon a mi favor". Es importante destacar que en el momento en el que Fabián Gianola quedó expuesto por todo este escándalo, luego de que lo acusara Natacha Jaitt y Meneses lo denunciara formalmente, el periodista Damián Rojo reveló un audio que le habría enviado este a Fernanda, en el cual le pedía que no asistiera a "Intrusos" (América TV) a contar su versión e incluso la amenazó: "La verdad, podés hacer lo que quieras. Vos vas esta tarde a lo de Rial, y yo hago una locura".

Asimismo, Fabián Gianola se refirió a la denuncia de la locutora: "La segunda denuncia es de una mujer que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente, y también todos los testigos declararon a mi favor, salvo uno: su pareja".

Por otro lado, Fabián Gianola afirmó que mañana no declarará ante la Justicia, a pesar de que existe un llamado a indagatoria: "No voy a declarar por ahora, por pedidos de mis abogados, porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que creemos nosotros que van a resolver las causas". A pesar de que son varias las mujeres del medio que han salido a contar sus terrible experiencias de abuso con el artista, este insistió en ser inocente y que no habrá ningún pedido de disculpas: "Me dijeron que si quería pedir perdón, yo creo que cuando alguien no hizo nada, no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice".

