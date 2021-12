Joaquín Nahuel, el niño de las tortas, arremetió contra Wanda Nara 

Wanda Nara disfruta de su estadía en la Argentina acompañada por sus hijos. En esta visita aprovechó para celebrar el cumpleaños de Constantino, el niño que cumplió 11 años el pasado 18 de diciembre. El festejo, con temática del videojuego Super Mario Bros, se realizó este fin de semana en la casa de Santa Bárbara de la empresaria, que fue recientemente remodelada.

Tal como mostró la esposa de Mauro Icardi en sus stories, adornaron el jardín de la casa con un increíble patio de juegos: candy bar inspirado en el videojuego preferido de su hijo, castillo inflable frente al muelle privado de la propiedad, y constantes chapuzones a la pileta con jacuzzi. En la reunión familiar Zaira Nara dijo presente junto a Viggo y Malaika para que pudieran disfrutar del evento junto a sus primos. El clima acompañó la ocasión y los más pequeños aprovecharon para disfrutar del verano al aire libre.

Del cumpleaños llamó la atención un detalle: la torta gigante de varios pisos con la imagen de Super Mario Bros. A principios de diciembre, Wanda había compartido en su cuenta de Instagram el video de Joaquín Nahuel Escobar, un chico de General Rodríguez que hace dos años sufrió un accidente durante el cumpleaños de la pareja del padre y terminó con el 25% del cuerpo quemado. Para costear la operación, el niño lanzó un emprendimiento de pastelería en las redes sociales. Lo bautizó Delicias J.N y las repercusiones fueron inmediatas.

“Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina”, señaló la empresaria en la red social. “Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños”, agregó Nara.

Pero ahora salió a la luz que el pastel de cumpleaños de Coki no lo hizo Joaquín. Esta información trascendió por un posteo de la cuenta de Instagram Chusmeteando: publicaron una captura de pantalla en la que un usuario pregunta: “¿Y la torta que le iba a hacer Joaquín?”. El pequeño pastelero le contestó: “Hola, no me contestó Wanda por eso yo no hice nada”.

Más allá de la promesa incumplida de Wanda, Joaquín está disfrutando de una enorme popularidad en los medios y se dio el gusto de conocer a varios de sus ídolos: Damián Betular. El encuentro ocurrió en el estudio en el que se graba Masterchef Celebrity 3 (Telefe). Joaquín compartió una postal con el jurado del reality de cocina en su cuenta de Instagram junto a un tierno: “Te quiero mucho”. Y Betular le respondió: “Yo más”.

Además, el niño conoció al plantel de Boca Juniors, equipo del cual es hincha. Todo comenzó cuando el delantero Sebastián Villa le encargó una torta y le pidió que se la llevara a la concentración. De esta manera, el muchacho pudo cumplir el sueño de pisar el césped de la Bombonera en compañía de su familia. Por otro lado, el joven pastelero desplegó sus habilidades haciendo una torta en vivo en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima (Ciudad Magazine), acompañado por Samanta Casais, una de las finalistas de Bake Off Argentina.