“Estoy en un torbellino de emociones”, expresó Pablo Javkin

Un momento difícil en su vida es el que atraviesa el intendente rosarino Pablo Javkin. Este lunes confirmó a través de un video que subió a las redes sociales, que padece una patología prostática que le demandará un tratamiento.

Anticipó que hará todo el procedimiento médico en Rosario, “con médicos de acá”. “Estoy en un torbellino de emociones en cuanto a los mensajes de apoyo que recibo”, describió.

“Yo tengo antecedentes familiares, cumplí 50 años y me hago los controles. A través de esos controles surgió una patología en la próstata, los médicos ya determinaron el tratamiento, que no me va a impedir continuar con mis tareas”, resaltó.

Javkin argumentó su decisión de hacerlo público: “Claro que uno tiene una vida privada, una familia, pero debido al cargo que me toca desempeñar en este momento, considero que los rosarinos y las rosarinas tenían que estar al tanto de lo que voy a encarar”.

El intendente afirmó a medios rosarinos que la patología que padece se trata de “un tumor en la próstata, muy común en hombres”; y mencionó los antecedentes: “Mi abuelo tuvo, mi papá tuvo, por eso siempre la recomendación de hacerse los controles”.