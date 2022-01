Desde el Municipio advirtieron sobre el aumento de camas Covid ocupadas

La explosión de contagios generó preocupaciones en distintos sectores productivos y sociales. Si bien hay casos menos graves, la cantidad de infectados crece día a día.

En este contexto, las internaciones en Rosario subieron también de forma sostenida y se profundizaron en enero. Esto implicó un aumento del porcentaje de camas Covid ocupadas que pasó del 2 al 16 por ciento.

"No es lo mismo el 2% de camas (al 3 de enero) que el 16% que tuvimos ayer", alertó este jueves el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, a un medio local. "Hay todavía un porcentaje de personas que no la están pasando bien y necesitan internarse, sobre todo en salas generales y no tanto en terapias intensivas", explicó.

El secretario local habló de la "ansiedad e incertidumbre" e incluso de "miedo" pero pidió "llevar calma". Utilizó una figura para dimensionar la crisis sanitaria actual: "Es un epidemia más de los hisopados que de la enfermedad".

Caruana afirmó que "para el 90% de los contagiados los síntomas son mucho más leves" y son similares a una gripe. "Pero no sabemos hasta donde van a llegar los contagios y tenemos personal aislado que demora los procesos de hisopados".