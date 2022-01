Un mal momento le arruinó el fin de semana a Karina la Princesita

Karina la Princesita empezó no muy bien el 2022. La cantante tuvo que suspender el show que tenía previsto para ayer en Salto, Uruguay. La famosa no dejó de manifestar el dolor que sintió de no poder reencontrarse con sus fanáticos del país vecino después de dos años.

Su decepción en redes

La cantante en primer lugar publicó una historia de Instagram en la que escribió: "Qué odio que siento"; luego Karina la Princesita se sintió preparada para anunciar la cancelación de su presentación, que tenía previsto darse en el local llamado La Bámbola: "Bueno, Salto Uruguay, el micro que nos lleva se rompió en el camino. La empresa que nos traslada consiguió otro de reemplazo, pero no llegamos a cumplir con los requisitos pedidos en la aduana uruguaya, la cual respetamos (PCR de todos los empleados de la empresa de transporte que llevaba todos nuestros equipos, instrumentos y banda completa)".

Karina manifestó que su equipo y ella realizaron todos los esfuerzos posibles para hacer posible este viaje, pero después de intentarlo todo, finalmente decidieron que lo mejor era suspender el show: "Hicimos lo posible y tratamos de conseguir por todos lados, pero nadie nos pudo ayudar. Lo sentimos mucho. De más está decir que la gente de La Bambola y quienes nos llevaban a Salto, hicieron lo posible por ayudar. Lo siento mucho, estaba muy ilusionada".

El gobierno de Uruguay dispuso en sus medidas de bioseguridad para permitir el ingreso de turistas, que hay que presentar una prueba nasofaríngeo que dé como resultado negativo para coronavirus y que se haya realizado 72 horas antes de viaje. La artista aseguró que respetaba lo dispuesto por la aduana uruguaya, pero esto no significa que le ha dolido muchísimo tener que cancelar este show, ya que esto tiene grandes costos a nivel de organización y logística. Hasta los momento se desconoce si podrá reprogramar esta función.

Fuente: Exitoina