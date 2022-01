Ronaldo: "Estoy muy orgulloso de ser el mejor goleador de la historia"

“Creo que es mucho más difícil marcar goles a nivel internacional en estos días”, dijo Ronaldo en 1997. “No puedes esperar marcar contra Arabia Saudita o Australia o cualquier otro equipo nacional en la era moderna. Ese récord no es algo que yo pensar en." Esas fueron las palabras de Ronaldo en 1997. 'O Fenômeno' tenía 21 años, un delantero a ultranza y sumaba 20 goles en 30 partidos a su nombre, pero trataba de apagar los rumores de si algún día rompería los 77 de Pelé. -Récord de goles de Brasil.Ronaldo se retiró como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol y con 62 goles para su país.

Si las masas especularon sobre si Ronaldo podría convertirse en el hombre más goleador de la historia del fútbol internacional en aquel entonces, nadie hizo lo mismo con otro Ronaldo cuando tenía 21 años. Este último había anotado 12 goles en 40 partidos con Portugal y era extremo.

Cristiano Ronaldo era, sin embargo, un fenómeno de la naturaleza. De hecho, 49 goles en sus últimos 47 partidos internacionales catapultó a Cristiano a superar a Ali Daei, a 110 en la general y lo convirtió en el hombre con más goles de todos los tiempos.

“Un premio muy especial para un jugador único”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al entregar el premio especial The Best FIFA a Ronaldo en The Best FIFA Football Awards™ en Zúrich esta noche. “[Es] muy hermoso”, dijo el destinatario, mirando el premio. "Fue un sueño. Nunca pensé en batir ese récord, en anotar 115. El récord era 109, ¿no? Así que estoy seis por delante. Estoy muy orgulloso [de recibir] un Premio Especial de la FIFA, una organización a la que respeto mucho”. Momentos después de abandonar el escenario, Ronaldo amplió su alegría. “Estoy muy feliz”, dijo. “Es un premio especial para mí ser el mejor goleador de la historia. Es un gran logro. Estoy tan orgulloso. Nunca pensé que algún día sería el número uno. Es un gran honor para mí. Es genial ser el goleador [récord] de todos los tiempos. “Tengo que dar las gracias a mis antiguos compañeros desde 2004, cuando empecé a jugar en la selección, hasta ahora. Y, por supuesto, tengo que dar las gracias a mi familia: mi esposa, mis hijos”.

Entonces, ¿a qué atribuye Ronaldo su capacidad para seguir batiendo récords y ganando trofeos? “Sacrificio”, dijo. “Sin sacrificio no se puede lograr nada. Empecé a jugar al máximo nivel con 18 años y llevo 15, 16 años en lo más alto. Se debe a mi dedicación, mi pasión, mi ambición y trabajar duro todo el tiempo. Es por eso que sigo estando en la cima del mundo en términos de rendimiento, trofeos, goles, récords. “Todavía tengo la pasión por el juego. No solo para marcar goles. Es para entretenerme porque juego al fútbol desde los cinco, seis años. Cuando salgo al campo, incluso en los entrenamientos, lo sigo disfrutando y mi motivación sigue ahí. Aunque voy a cumplir 37 pronto, me siento bien, me siento motivado, he estado trabajando duro desde que tenía 18 años y lo sigo haciendo. “Me encanta el juego. Todavía tengo esa pasión. Quiero continuar. La gente a veces me pregunta cuántos años más voy a jugar y digo que espero jugar otros cuatro, cinco años. Todo es mental porque creo que si tratas a tu cuerpo [bien], cuando necesites tu cuerpo, te lo devolverá.

El patriota también dedicó su premio a su país. “Sé que enorgullezco a los portugueses”, dijo el delantero del Manchester United. “Este premio es para ellos y para el país también. He valorado la motivación que me dan desde que empecé a jugar en la selección. “Siempre es un placer jugar por tu país, por tu bandera, por tu familia. Es increíble. Cada vez que me pongo la camiseta portuguesa me siento tan emocionado, tan feliz. Es una gran sensación”. Ronaldo, que ayudó a Portugal a conquistar la UEFA EURO en 2016 y la UEFA Nations League tres años después, ahora quiere llevarlos a uno de los pocos trofeos que faltan en su extraordinaria colección: la Copa Mundial de la FIFA™. Primero, sin embargo, Portugal debe superar los play-offs europeos, donde han sido sorteados en un grupo muy difícil que incluye a los campeones europeos, Italia. “Sabemos que tenemos dos juegos difíciles, espero que tengamos dos. Será duro. Todo es posible. Sabemos que el sorteo fue difícil pero es parte del negocio, parte del fútbol. El fútbol es un desafío. Espero que estemos listos para las batallas”.

Otro hito que Ronaldo logró esta noche fue ser elegido para el FIFA FIFPro World XI por decimoséptimo año consecutivo. Entonces, ¿por qué recibe un reconocimiento tan constante de sus compañeros de profesión? “Ellos lo saben”, dijo el nativo de Funchal. “Lo saben porque también juegan al fútbol, ​​saben lo que se necesita para estar al máximo nivel y saben lo que hago en el campo. Los resultados muestran lo que hago. “Tengo que agradecerles a todos por votar para que yo esté allí, y es una gran motivación para mí continuar y hacer feliz a la gente, especialmente a los fanáticos de todo el mundo y a mi familia. Y continuaré porque todavía soy capaz y estoy feliz de seguir complaciendo a la gente”.