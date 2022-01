Walter Montoya habló de su vuelta a Central

El flamante volante de Rosario Central Walter Montoya, se integró finalmente a los entrenamientos tras recuperarse satisfactoriamente de su cuadro de COVID 19 y pudo volver a calzarse la camiseta con la que debutó en Primera División tras la firma de su contrato profesional. "Había ofertas de otros lados pero yo quería volver acá, por eso no escuché ninguna oferta, ni siquiera de Argentina, porque con mi familia ya estábamos decididos de volver", y puntualizó: "Me agarra en un buen momento físico y mental, gracias a Dios no tuve ninguna lesión y estoy muy contento porque quiero disfrutar este momento porque yo quería volver a mi casa".

Consultado por la demora en la firma del contrato que lo unirá hasta diciembre, el chaqueño señaló: "Quería estar desde el día uno, parecía una novela, fue dura la espera para mi, pero lo importante es que estamos acá, bien de salud, con muchísimas ganas y con Cristian (González) hablamos un poco pero ya vi mas o menos lo que quiere y lo que quería de su equipo", y agregó: "No me voy a confiar de que voy a ser titular porque ahí ya arranco perdiendo, vengo a dar el 110 por ciento porque en este club hay que estar al tope futbolísticamente, mentalmente, hay que vivir para Central. Me encuentro en un gran momento y por eso me decidí a volver".

🇺🇦🎙️"Vengo a disfrutar y a dar el 100% para el Club" 🆓 Mirá la conferencia completa de Walter Montoya registrándote gratis en https://t.co/XFOMzTwVWt pic.twitter.com/mCpVTLjcTz — Rosario Central (@RosarioCentral) January 19, 2022

Por último, el ex Racing, Sevilla y Cruz Azul habló de sus objetivos personales y grupales para el 2022. "Vengo a aportar lo mío, lo hago con mucha ilusión de pelear el torneo, ser protagonista y ponerse a punto para el arranque. Sabemos todo lo que significa Central, miro para los costados y hay grandísimos jugadores así que creo que es una linda oportunidad, va a estar espectacular".

Con info de TyC Sports