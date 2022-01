Juariu habló del rumor de crisis entre Cande Tinelli y Coti Sorokin

Cande Tinelli y Coti Sorokin estarían atravesando una fuerte crisis según Juariu, panelista de Cortá por Lozano. La joven ex panelista de Bendita analizó las movidas de ambos en las redes sociales que refuerzan lo que se dice sobre la pareja.

Juariu señaló que una mezcla entre faltantes de “likes” y la publicación de frases filosóficas en las redes de ambos le dio la pauta de que algo se estaba cocinando entre los involucrados. “Cuando el famoso empieza a poner frases en las redes… Entré a ver el perfil de Cande Tinelli porque puso una frase filosófica y eso me encendió la alarma”, señaló.

“Me puse a buscar la foto del posteo en las redes de Cande y desapareció. Se archivó. No es la única foto que tiene archivada: desaparecieron las fotos con Coti”, advirtió la panelista. “En la última publicación de Cande hay ‘likes’ de Coti pero en las publicaciones de Coti no hay ‘likes’ de Cande, o sea que acá hay un enojo de ella con él”, analizó.

“Los Instagram hablan y cuando empiezan a seguirse, a dejar de seguirse, a poner frases, a sacar fotos que tenían juntos y ahí se empieza a notar que hay una crisis”, explicó Juariu frente a Vero Lozano.

“Coti subió hoy una story arrobándola a Cande, pero hasta esta hora ella no reposteó la foto que subió él. Esto es terrible en las redes sociales porque no repostear algo en lo que te arroban es como que te dejen”, agregó la panelista.

“Hasta ahora se vienen siguiendo, pero ayer hubo una dejada de seguir de Cande a Coti de tantísimas horas, y después se volvieron a seguir”, agregó Juariu y señalo que “apuesta a que la hija de Marcelo Tinelli y el cantante van a volver”.

Fuente: Ciudad Magazine