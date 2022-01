El intendente de Rosario, Pablo Javkin, dio positivo de coronavirus. Si bien aseguró que "está bien" y va a seguir "trabajando de manera remota", pidió que "nos sigamos cuidando".

En la red social del pajarito, Javkin escribió: "Vecinos y vecinas, como tuve algo de tos seca y rinitis me hisopé, siguiendo el criterio para personas con patologías concomitantes. El resultado fue positivo para COVID".

Además, añadió que "No tengo ningún otro síntoma y me siento bien, continúo trabajando de manera remota. Sigamos cuidándonos".

