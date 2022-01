Luna Roja, la playa de agua turquesa a pocos kilómetros de Mar del Plata

Muchos viajeros argentinos eligen vacacionar en la playa durante el verano. El país cuenta con más de 5.000 kilómetros de costa, una extensión que ofrece paisajes únicos, muy variados y con alternativas para todos: grandes ciudades y rincones agrestes y silenciosos.

En esa diversidad es que uno suele encontrarse con paisajes que suelen llamar la atención, es el caso de esta playa con aguas turquesa intenso; un color que muchos creen que solo está en el Caribe, pero que puede encontrarse en la costa argentina también. Se trata de Luna Roja, una playa ubicada en Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.

Este sitio de la Costa Atlántica se volvió popular en las redes sociales por sus increíbles playas de aguas turquesas que se asemejan al Caribe. Conocé dónde queda y cómo llegar.

Es una de las opciones para quienes disfrutan de vacacionar en la Costa Atlántica y está a 13 kilómetros de Mar del Plata, para quienes están en vehículo es una parada opcional para realizar ya que les queda a tan sólo 40 minutos.

Para quienes estén interesados en realizar una parada en esta playa de Chapadmalal deberán tomar la Ruta Provincial 11, está ubicada en el kilómetro 542. El lugar tiene la opción de alquilar paradores, realizar actividades deportivas y opciones gastronómicas.

También está la opción de alquilar cabañas y suites frente al mar, como así también una escuela de surf y una rampa de skate para quienes no pueden despegarse de esta práctica sobre ruedas. En los restaurantes se puede adquirir desayuno, almuerzo, merienda y cena desde las 8:00 horas hasta las 01:00 am, como es habitual no faltan las opciones que incluyen mariscos y la pesca local

