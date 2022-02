Facundo Farías: "Quiero jugar la Copa Libertadores con Colón"

El futuro de Facundo Farías es sin dudas una de las novelas del verano. Lo quiso River, que ya se 'bajó' de la puja por el delantero, lo quiere Boca, que intenta negociar con Colón ofreciéndole a Wanchope Ábila. El Xeneize hizo una nueva oferta que fue inmediatamente rechazada por el Sabalero y esta mañana antes de entrar al entrenamiento, el jugador rompió el silencio. "Quiero seguir en Colón, quiero jugar la Libertadores", dijo sin dudar y aseguró que no recibió ningún llamado.

"Estoy bien, tranquilo, concentrado acá en el club... Venimos haciendo amistosos, estoy con ganas y con ganas de seguir creciendo", inició cordialmente el diálogo exclusivo con TyC Sports.

Al consultarle concretamente por la oferta realizada en las últimas horas de Boca y el rechazo inmediato de Colón, el jugador confirmó haberse enterado, pero que no hubo comunicación oficial de su club. "Por ahora no hay nada", sentenció. Al preguntarle por un posible llamado de Riquelme no dudó al contestar: "no, no, de Boca, ni de ningún lado, no me llamó nadie".

Entonces, fue en el final cuando lanzó la declaración que parece sentenciar esta historia: "la intensión sigue, estar acá en el club, quiero jugar la Copa (Libertadores), así que tengo muchas ganas de quedarme". Ante la repregunta sobre una posible insistencia del Xeneize por contar con él, volvió a remarcar lo mismo y aseguró: "tengo ganas de seguir hasta junio o un año más en el club y poder jugar la Copa".