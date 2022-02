Dos ex Colón se podrían reencontrar en Independiente

Mientras Alex Vigo se acerca a Independiente, su entrenador, Eduardo Domínguez, tomó notoriedad en redes sociales por una nota del año pasado en la que contó una jugosa anécdota de cuando dirigía al actual defensor de River en Colón.

En diálogo con Clarín el último abril, Domínguez recordó: "Lo tuve en mi primer proceso, lo subimos a Primera. Les dimos el fin de semana libre y el lunes volvimos a entrenar; él tenía 18, 19 años. Terminamos la práctica y a los más jóvenes les hicimos un trabajo aparte. Y Vigo pidió salir porque le dolía la espalda. Yo pensaba, 'pero cómo puede ser, si estuviste todo el fin de semana en tu casa, libre'. Y nos enteramos que había estado haciendo la losa con el padre. Había trabajado todo el fin de semana. Y ahí dijimos 'qué boludos que somos'".

Enseguida, Domínguez extrapoló lo sucedido a un mal del fútbol argentino, olvidar la parte humana de un futbolista profesional. "El club exige venderlo en equis cantidad de plata pero no lo cuidamos cuando lo tenemos en inferiores, o cuando lo suben a Primera. ¿Dónde vivís? ¿Con quién vivís? ¿Qué comés y qué no comés? ¿Necesitás que te demos las viandas? Hay que entender el contexto. Por más que el chico viva con su familia esto es nuevo para él. Un jugador que hoy es titular vive con su pareja y no le alcanza para pagar el alquiler porque recién firmó su primer contrato. Hay que entender eso. Pero todos los queremos vender en no sé cuántos millones de pesos".

Por último, el entrenador consideró que "siempre" se pueden tocar estos temas en la intimidad de un vestuario. "El fútbol es un todo. Juegan personas que son futbolistas. Tenemos que entender a quién estamos entrenando y saber cómo exigirle. No siempre hay que hablar de fútbol", completó.

Alex Vigo, cerca de pasar de River a Independiente

El lateral derecho del Millonario se sumaría al Rojo a préstamo por un año, con una opción de compra que todavía no fue definida. La operación se confirmaría cuando los de Núñez cierren la llegada de Andrés Herrera y serviría para limar asperezas luego de que los de Marcelo Gallardo le soplaran a Elías Gómez.

Con info de TyC Sports