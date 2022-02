Djorkaeff Reasco se sumará a Newell's

En unos pocos días, la negociación que se daba por caída se reflotó y con un buen final: Djorkaeff Reasco se convertirá esta semana en futbolista de Newell’s. El club del Parque acordó la compra de la mitad del pase con Liga Deportiva de Quito de Ecuador y solamente quedan por resolver cuestiones menores que no deberían entorpecer el viaje del delantero a Rosario, entre martes y miércoles para la revisión médica y la firma del contrato. ¿Qué fue lo que cambió para que se concrete el traspaso? La decisión del atacante de 23 años de emigrar al fútbol argentino. En principio es una incorporación prometedora en varios sentidos, tanto en el futbolístico como en el económico, considerando las condiciones de Reasco y que se trata de un jugador de selección, con chances de participar a fin de año en el Mundial de Qatar.

La cifra que trascendió y que convenció a Liga de Quito para desprenderse de la mitad del pase de Reasco sería de alrededor de 850 mil dólares. Newell’s ya había acercado oportunamente una propuesta, pero la operación no prosperó. En parte porque el club ecuatoriano pretendía un millón 500 mil dólares por el 70 por ciento. Y además debido a que el jugador no tenía intenciones de dejar su país, según había contado el presidente rojinegro Ignacio Astore.

El intento de traerlo se dio por cerrado mientras Reasco se encontraba con el seleccionado ecuatoriano jugando la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, Newell’s volvió a la carga por el atacante, para cumplir con uno de los deseos de Javier Sanguinetti, que es reforzar la línea de ataque, según contó el mismo entrenador en la charla que mantuvo con Ovación el fin de semana.

La dirigencia rojinegra acordó con sus pares de Liga de Quito los últimos detalles este sábado y así se puso fin al trazo grueso de la negociación. Ese mismo día, Reasco fue al banco de Liga de Quito, conducido por Pablo Marini, para jugar un amistoso contra Aucas, que dirige Héctor Bidoglio. Pero no ingresó. La idea fue no arriesgarlo. Es que ya estaba todo avanzado para su traspaso al club del Parque. Y eso no fue todo. En el vestuario también se despidió de sus compañeros.

El hijo de Néicer Reasco, exlateral izquierdo de Newell’s en 2001, realizó declaraciones el mismo día del amistoso y, sin dar precisiones sobre dónde continuaría la carrera, manifestó: “Me gusta mucho el fútbol argentino. Es un paso hacia el fútbol europeo”. Su predisposición para salir de Ecuador fue un aspecto clave para que la gestión de Newell’s fuese posible.

Liga de Quito tenía la intención de renovarle cuanto antes el contrato actual, con vencimiento en diciembre. Pero influyó el deseo del futbolista de irse y la propuesta interesante que le acercó Newell’s en términos económicos. Todo eso pesó para que se arregle la salida del delantero.

Evolución y regularidad

Newell’s está a punto de contar con un futbolista que se encuentra en la etapa más floreciente de una carrera que inició en 2016, siempre en Liga de Quito, con un intervalo en el ascenso mexicano, en Dorados de Sinaloa, en 2020. Hasta mediados de 2021 tenía poca continuidad. Con la llegada del exDT rojinegro Pablo Marini a la conducción de Liga, tuvo una mayor regularidad y pudo explotar, a tal punto que empezó a ser convocado al seleccionado ecuatoriano. En la liga ecuatoriana, durante el último semestre del año pasado, señaló 7 goles en 16 partidos (9 de titular y 7 ingresando desde el banco). Convirtió otro tanto en los 3 encuentros que disputó en la Copa Sudamericana. Desde su primer encuentro lleva 11 goles en 51 partidos.

Fuentes cercanas a Liga de Quito definieron a Reasco como un delantero potente y fuerte, que aguanta muy bien la pelota y sabe jugar de espaldas al arco. Sobresale con sus acciones individuales, aprovechando la potencia para arrancar. Es goleador y cuenta con un muy buen remate de media distancia. Aparte sobresale por el juego aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Otro condición que se le destaca es el profesionalismo y su empeño por mejorar.

El nivel que mostró lo llevó al seleccionado de Ecuador, debutando en un amistoso contra México en octubre pasado. Un mes después fue titular contra Venezuela en las eliminatorias. En tanto, fue al banco en los dos últimos partidos, contra Brasil y Perú. Por proyección, es muy probable que integre la lista para el Mundial si es que Ecuador clasifica, como todo parece prever.

Reasco se convertirá en unos días en el sexto refuerzo de Newell’s, tras la llegada de Juan Manuel García, Iván Arboleda, Armando Méndez, Willer Ditta y Leonel Vangioni. Y no se descarta que aparezca algún otro.

De selección

El director deportivo, Julio César Saldaña, declaró a Radio Fútbol Club, de Radio 2, que les “ofrecieron a Marcelo Martins y Paolo Guerrero. Uno tiene que ver lo que quiere para el club. Han venido jugadores de renombre que no terminan rindiendo”. Consultados al respecto, desde el club dijeron que son jugadores económicamente inaccesibles.

