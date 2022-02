Con seis fechas confirmadas, Los Palmeras llegarán a España

En este 2022, cuando Los Palmeras se preparan para recibir sus 50 años de trayectoria, el grupo de música tropical tiene muchas sorpresas para compartir. Una de ellas es que en el mes de junio realizarán una extensa gira por España y llevarán sus éxitos al viejo continente.

"¿Qué expectativa tenemos con los Palmeras?. Increíble, mira que vienen muchos artistas por aquí cuando el Gobierno nos deja. Lo que ha pasado con Los Palmeras, no ha pasado con ningún otro artista. La gente nos preguntó dónde anotarse, estaba buscando información. Nos preguntaron si podían ir niños, algo a lo cual no estábamos acostumbrados. Y claro, porque es más familiar", apuntó al aire en Cadena OH!, Jorge Rodríguez, organizador del evento.

"Están ilusionados los jóvenes y la gente mayor. Y eso nos gusta, traer algo de nuestra tierra aquí a Barcelona. Hay gente que no puede volver y entonces es muy importante. Después de lo que hicieron en la final de la Sudamericana, para mucha gente pasaron a ser sus ídolos".

El grupo ya tiene confirmadas seis fechas, itinerario que puede variar según el éxito. Empiezan el 10 de junio en Palma de Mallorca, el día 11 en Barcelona, el 12 en Madrid y el 16 en Alicante, el 17 en Valencia y el 19 en Málaga.

Los aforos no son como en Argentina, son más pequeños. En Barcelona la sala es de unas 2.200 personas pero con las restricciones hicieron que sean sólo 1.800 personas. En Mallorca es de 1.100 el aforo, en Valencia y en Alicante 1.400 aproximadamente cada una. Y en Madrid, un aforo de casi 2.000. En Málaga se hace en un lugar al aire libre, en un castillo, y el aforo puedes agrandarlo según se venden entradas. El ingreso costará 35 euros.

Organizadores

"Somos tres socios. Uno de ellos es de Morón, Buenos Aires. Lleva unos 7 u 8 años por aquí. Los otros dos somos de Mendoza, de Guaymallén, y llevamos 22 años. Tuvimos un bar donde se podía escuchar música argentina y comenzamos a realizar eventos más grandes. Y comenzamos a realizar giras con artistas. Ahora ya tenemos a Los Palmeras, estamos consagrados", dijo por último.

