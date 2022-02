La Consulesa adjunta de Argentina en Barcelona es santafesina

Desde Santa Fe al mundo, Erika Imhof contó muy orgullosa en Cadena OH! su trayectoria, sus estudios y sus trabajos, que la llevaron a ser Consulesa Adjunta de Argentina en Barcelona.

"Es una vocación, desde que era muy chica, siempre quise hacerlo. No tuve ninguna duda", apuntó. La joven terminó sus estudios secundarios en el colegio El Huerto de la capital y estudió abogacía en la Universidad Nacional del Litoral. Luego realizó una maestría en relaciones internacionales en una universidad de Bologna, que tiene sede en Buenos Aires. La empezó en Argentina y la terminó en Italia.

"Cuando terminé la maestría me surgió una oportunidad laboral en China. Mandé muchos currículums y me salió. Me fui en ese momento, no sabía ni dónde quedaba la localidad. Estuve un año viviendo ahí, trabajando para un centro ligado a Naciones Unidas", explicó. "Eso me marcó mucho".

Pero su estudio también se debe a que es necesario para ingresar al concurso para Cancillería. "Hice este concurso abierto, para el que hay que estudiar mucho mucho. Uno se inscribe, hay un examen psicológico que busca saber si la persona es consciente del estilo de vida que va a llevar. Esto no es para todos, uno tiene un estilo de vida muy particular, tiene que dejar muchas cosas atrás, y de la vida privada".

"Si uno lo pasa, hay exámenes escritos y son anónimos. Tenes que hacer ensayos de economía y política internacional, y un examen de cultura general. Por último un coloquio con 5 a 7 embajadores que hacen preguntas de todo tipo. Se vuelven a hacer órdenes de méritos y según el cupo se entra. Así pude ingresar".

Primero estuvo en la Comisión de límite exterior para la plataforma continental. Luego, cuatro años en China y ahora es Consulesa adjunta en Barcelona. "Nosotros nos seguimos formando, tenemos que mantener nuestros idiomas, tenemos que preparar tesis y monografías. Es constante".

Gestiones de una Consulesa

La jurisdicción en la que se encuentra Imhof comprende Cataluña, la comunidad valenciana, la Comunidad Autónoma de Aragón y el principado de Andorra. Viven allí alrededor de 150 mil argentinos, siendo el lugar con mayor número de actuaciones por año.

"Por un lado tenemos la atención consular, trámites que necesitan hacer los argentinos. Pero también hay una sección comercial muy activa para promover los negocios de Argentina y del consulado. En lo que yo estoy a cargo es la promoción cultural, educación y redes sociales", dijo por último.

Escuchar también audio completo: