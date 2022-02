Losada sobre su foto viral: "los colectivos feministas no me acompañan porque no soy K"

La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, criticó este domingo a los colectivos feministas por no brindarle apoyo después de que una foto suya se hubiera viralizado la semana pasada.

"A Ofelia Fernández la atacan por su cuerpo y la defienden. A mí no, porque no soy kirchnerista", dijo, y recordó que hay "muchos problemas graves" de los cuales hablar.

"No necesito que me defiendan, no me gusta la doble vara, a algunas la defienden y a otras, no. Hubiera estado bueno que me defiendan, hubiera sido coherente, pero no me desvela que lo hagan", manifestó la legisladora.

Acerca de la viralización de la imagen, en la inauguración de un sanatorio de Rosario, junto al Padre Ignacio Peries , aseguró que se trata de algo que "está manijeado por alguien".

"Ser trending topic por algo así me parece arcaico, raro, ya que no se me ve más que un escote pronunciado. Fui a la inauguración de un sanatorio en Funes, tenía un top escotado, pero totalmente controlado. Cuando fui a saludar al padre Ignacio, él me da su bendición y al agacharme se me corrió todo. Un medio me saca la foto", relató Losada.