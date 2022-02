Barcelona de Ecuador recibirá a City Torque de Uruguay para seguir en la Libertadores

Barcelona, de Ecuador, recibirá mañana al City Torque, de Uruguay, en el partido revancha de la Fase 1 de la Copa Libertadores que clasificará a tres equipos para la próxima ronda, tras el empate en un gol en el encuentro jugado en Montevideo.

El partido se jugará desde las 21.30 en el Estadio Municipal "Banco Pichincha" de Guayaquil y tendrá argentinos en ambos equipos.

El equipo local es dirigido por el argentino Fabián Bustos, en donde juegan sus compatriotas Javier Burrai (ex Gimnasia de Jujuy), Luca Sosa (ex Talleres de Cordoba) y Leandro Emmanuel Martínez (ex River Plate), y no podrá estar Damián Díaz (argentino nacionalizado) por haber sido expulsado en Uruguay hace una semana.

Torque, en tanto, donde juegan los argentinos Thiago Palacios (ex Platense) y Juan Cejas (ex Estudiantes), llegará a Guayaquil en busca de un triunfo y repetirá el equipo que igualó en Montevideo.

De volver a registrarse un empate, habrá definición por penales al no contabilizarse doble el gol de visitante.

Probables formaciones

Barcelona (Ecuador): Javier Burrai; Pedro Velazco, Darío Aimar, Luca Sosa y Leonel Quiñonez; Byron Castillo, Leonai Souza, Michael Carcelén y Leandro Martínez; Gonzalo Mastraini y Cristian Penilla. DT: Fabian Bustos.

City Torque: Juan Tinagliani; Augusto Peña, Renzo Orihuela, Diego Arismendi y José Álvarez; Álvaro Brun; Thiago Palacios, Nicolás Milesi, Marcelo Allende y Juan Cejas; Joaquín Zeballos. DT: Cuello Arizmendi.

Cancha: Municipal de Guayaquil

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Hora: 21.30

TV: Fox Sports.