Descartaron una rebaja en las tarifas de colectivos

El Gobierno nacional estableció en una resolución publicada en el Boletín Oficial un incremento en los subsidios para los sistemas de colectivos del interior del país por un total de $9.200 millones.

A la provincia de Santa Fe le corresponderían unos $1.300 millones. El secretario del Transporte provincial, Osvaldo Miatello, afirmó que “se trata de una buena noticia”, pero aclaró esos fondos llegarán “para sostener el actual funcionamiento del sistema” y que no implicarán la posibilidad de una rebaja en las tarifas.

Leer también: Nación aumentó los subsidios para el transporte urbano de las provincias

Miatello destacó: “Esos subsidios vienen para sostener lo que estaba funcionando, no más que eso. No deja de ser una excelente noticia, pero de ahí a que permitan un retroceso de tarifas dependerá de cada municipio, pero no lo veo posible. Ese dinero llega para sostener el sistema y la mano de obra que genera”.

Asimismo, recordó que el rechazo en el Congreso del proyecto de ley de Presupuesto Nacional produjo “una situación de incertidumbre y de falta de recursos muy complicada"; y explicó: "El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional preveía 46 mil millones de pesos de subsidios para el interior del país. Al caerse eso, quedamos en una situación de no saber cuánto se iba a recibir y ni cuándo”.

Leer también: Subsidios al transporte: qué porcentaje recibirá Santa Fe

“Esta resolución que fue publicada ayer en el Boletín Oficial viene a poner, al menos por tres meses, cierto margen de previsibilidad o tranquilidad, en la medida en que lleguen los recursos. Esto permitirá que siga funcionando el sistema, básicamente. Esa es la importancia de lo que se resolvió el lunes. Esperemos que después se prolongue durante todo el año, aspirando a llegar a los 46 mil millones de pesos que estaban incluidos en el Presupuesto Nacional originalmente”, analizó Miatello.