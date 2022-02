Martita Fort rompió el silencio tras la muerte de Gustavo Martínez

Martita Fort se expresó en Instagram Stories tras la trágica muerte de Gustavo Martínez, expareja de su padre Ricardo Fort y su tutor desde la muerte del millonario en 2013.

La melliza de Felipe Fort, quien compartió duras críticas hacia Gustavo en redes por su decisión de quitarse la vida, escribió:

Leer también: Felipe Fort, tras la muerte de Gustavo Martínez: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados"

“Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo.

Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo.

No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó al rato me entero de la noticia.

Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona.

De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”.

Fuente: Ciudad Magazine