El sobrino de Gustavo Martínez llamó "ingratos" a Martita y Felipe Fort

Nicolás Pottery, sobrino de Gustavo Martínez, lanzó un fuerte comentario en diálogo con Es Por Ahí sobre Martita y Felipe Fort tras los dichos del adolescente en contra de su tío.

“Mi tío dio todo por esos chicos y siento que son dos ingratos después de lo que dijeron hoy, me dolió en el alma lo que vi hoy. Se sabía cómo era mi tío y que salgan a hablar boludeces así me molesta mucho”, expresó el emprendedor indignado.

A través de Instagram, Felipe había realizado fuertes posteos, que luego borró: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron".

Y continuó: "Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento".

El sobrino de Gustavo aprovechó también para denunciar públicamente cómo vivía su tío: “Hay un montón de cosas para decir, vivía pidiendo plata porque no le daban un peso, nos pedía plata a nosotros porque no tenía calidad de vida, ayer mismo nos pidió trabajo”.

Nicolás Pottery le dedicó un sentido posteo a su tío, Gustavo Martínez:

