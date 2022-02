Lucas Beltran quiere buscar un lugar entre los once de Colón

El delantero ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo. Generó una ocasión clara de gol y se mostró siempre como una opción latente en ofensiva.

Lucas Beltrán fue el goleador de Colón en los partidos de pretemporada. Se llevó este mérito, más allá que lo consiguió en los partidos entre suplentes, y pudo prolongarlo en el primer partido ante Boca, en La Bombonera.

En tanto que Julio Falcioni lo mandó a la cancha en el segundo tiempo del partido ante Godoy Cruz, una vez que había llegado al empate parcial con el gol de Martín Ojeda de penal, y el ex-River generó una ocasión clara de gol por la derecha, y su remate se fue al córner.

Se mostró siempre como una opción clara y letal en ataque, y a fuerza de grandes rendimientos le comienza a poner presión a Falcioni, quien pidió que llegara Wanchope Ábila en el mercado de pases para potenciar el puesto, pero podría encontrarse ante un gran dilema.

"Me tocó entrar con el partido empatado, estoy bien. Trato de aprovechar las oportunidades que me tocan de la mejor manera. Trato de hacer mi trabajo, lo que me pide el técnico, si vienen cosas por mi rendimiento, bienvenido sea", comenzó diciendo Beltrán en diálogo con LT10 desde Paraná.

Luego, el delantero cuyo pase pertenece a River, afirmó: "La gente me brinda mucho cariño, desde el primer día que llegué al club, así que le agradezco mucho".

En cuanto al dilema que tendrá Julio Falcioni para definir a los delanteros, reveló: "Me toca dar lo mejor de mí, cuando me toque trataré de hacerlo, luego será cuestión del entrenador decidir, yo trato de hacer mi trabajo".

Mientras que luego, analizó: "Jugamos contra un equipo que tiene buena poseción, que la mueve bien, que presiona alto, en los momentos que tuvimos que golpear lo hicimos, nos llevamos tres puntos muy importantes que hacen más importante el punto en La Bombonera. Me pidió que me meta entre los centrales, y que trate de ser profundo".

En tanto que luego, Beltrán opinó sobre Pulga Rodríguez y reveló: "Es un jugador de mucha jerarquía, uno lo disfruta en los partidos y en los entrenamientos, también escuchándolo. Lo primero que hace en un partido es levantar la cabeza para ver dónde está el compañero, hay que aprovecharlo".