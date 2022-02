Gasparutti: "Scarpín miente y tiene un cinismo que no se puede dejar pasar"

El subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti, aseguró que "el senador Scarpín miente descaradamente y con un cinismo que no se puede dejar pasar", en alusión a los dichos del legislador, quien había asegurado que Nación debía dejar de “discriminar a los gobiernos provinciales por su pertenencia política al momento de distribuir los fondos para fortalecer los sistemas de incendios forestales".

"Se aprovechan de cualquier circunstancia sin importarle la situación de la gente para tener un rédito político. En Jujuy y Salta hubo una inversión importante desde diciembre cuando se registraron incendios. Entregáramos kits forestales a los bomberos de Corrientes y lo mismo en Neuquén, todas provincias no peronistas", dijo Gasparutti.

En este marco, el funcionario indicó que "Corrientes ha recibido más fondos que cualquier otra provincia que haya pasado por una situación de catástrofe".

Asimismo, el funcionario reflotó la denuncia del intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, al insistir que "una verdadera discriminación se vivió durante la gestión del socialismo" en la provincia: "Cuando a Reconquista le correspondían 132 millones de pesos para obras y a Avellaneda 40, le terminaron dando 118 a Avellaneda y 17 a Reconquista. Dionisio Scarpín no salió en defensa de esa discriminación, entonces, es una actitud de cinismo, sobre todo en Avellaneda, donde no se puede ser presidente de la cooperativa donde va tu hijo a la escuela si no sos del partido del intendente, entonces, qué viene a hablar Scarpín de discriminación”, disparó.

La situación de los incendios

Por lo pronto, Corrientes permanece en estado de emergencia por más de una decena de focos activos de incendios, que afectan principalmente al norte provincial, por lo cual la Nación reforzó su paquete de medidas de mitigación con la gestión de ayuda internacional, precisaron este lunes fuentes oficiales.

Dado el apremio por los incendios rurales, el Estado nacional gestionó en las últimas horas la colaboración especializada para el combate del fuego en Corrientes de Rusia, Francia, Estados Unidos y Chile, informaron fuentes oficiales.

En ese contexto, el presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno hizo todo lo que estuvo a su alcance para asistir a Corrientes en la emergencia declarada por los incendios que afectaron a más de 700.000 hectáreas de la provincia y aclaró que su administración "no hizo política ni escribió tuits" sobre esa situación.

