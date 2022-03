Movilización docente en distintos puntos de la provincia a la espera de una nueva convocatoria

Los docentes de Santa Fe se movilizaron en distintos puntos de la provincia en el primero de los dos días de paro que resolvió el gremio AMSAFE en rechazo de la oferta salarial propuesta por el Gobierno. De no existir un nuevo ofrecimiento, la medida se replicará el martes y miércoles próximo.

"Hay un acatamiento total al paro en toda la provincia, con actos en ciudades como Santa Fe, Rosario, Reconquista, San Lorenzo, 9 de Julio, Villa Constitución e Iriondo, exigiendo al Gobierno un mejoramiento de la propuesta salarial", dijo esta mañana la titular de AMSAFE, Sonia Alesso.

Los gremios manifestaron su malestar al rechazar masivamente el incremento del 41,7% en cuatro tramos que propuso el Ejecutivo. Mientras tanto, Alesso aseguró que los gremios docentes aún no recibieron una convocatoria formal, "por lo que vamos a ver qué pasa esta semana. Ojalá nos convoquen, pero no sabemos qué va a pasar", agregó al aire de Cadena OH!.

En ese marco, la ministra de Educación, Adriana Cantero, lamentó la medida de fuerza "en medio de una negociación y una paritaria abierta". La funcionaria aseguró que "se podría haber iniciado el ciclo lectivo mientras se continuaba con la discusión, teniendo en cuenta también que por la pandemia los chicos estos últimos dos años tuvieron poco tiempo de presencialidad plena", indicó.

Por lo pronto, de no mejorar el ofrecimiento salarial, el conflicto laboral podría continuar su escalada, ya que las asambleas docentes votaron un segundo paro de 48 horas para los próximos 8 y 9 de marzo.

Mientras en CABA y Mendoza las clases comenzaron la semana pasada, en el resto del país el inicio del ciclo lectivo está previsto para hoy, a excepción de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Río Negro.

Escuchar también la nota completa: