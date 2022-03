Un joven denunció un "ataque de odio" cerca del Parque España

Un joven denunció que este martes a la madrugada fue víctima de una violenta agresión en cercanías del Parque de España, en un ataque de odio por su orientación sexual.

Se trata de Agustín Germán Ulman, de 30 años, quien relató el ataque en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en la que mostró las cicatrices que le dejaron en el rostro, el brazo y la cabeza y contó que le pegaron "un golpe muy fuerte" que lo dejó mareado e indefenso.

“No es un filtro, es mi boca ahora”. Así arrancó su transmisión en vivo el joven agredido, que en Instagram utiliza la identificación @agustinquedate, que además es su nombre artístico. “Es difícil esta decisión de estar acá y contar esta historia y hacer que cada grito y cada golpe se resignifique, se escuche y que tal vez contribuya a alguien a algo en esta cuestión”, continuó.

Mientras mostraba los cortes y los hematomas que le dejó la golpiza, Agustín aseguró que “se ven las heridas, pero lo que duele es la negligencia”.

Después, entró en los detalles de lo que le pasó: “Ayer estaba volviendo del carnaval, que hicieron los chiques de Yarará, que fue increíble. Estaba volviendo por el río y a la altura de las escalinatas del Parque España, opto por no bajar porque veo a un grupo de personas que me empezaron a gritar”, describió. “Ahí empiezo a entender que era un crimen (sic) de odio”, apuntó.

“Yo tenía una conservadorita, iba a mi casa”, contó Agustín. “Decido ir por el costado que baja y desemboca en calle San Martín, pensando que podía evitar esta cuestión. Pero lejos de eso me estaban esperando ahí”, siguió.

El joven explicó por qué considera que lo emboscaron para agredirlo: “Yo no respondí, lamentablemente estoy acostumbrado a esto. Será por mi forma de caminar, de hablar o porque les molesta ver a alguien libre”, comentó.

“Cuando intento cruzar la calle no me dejan, me empujan, me tiran al piso. Eran cuatro o cinco que me pateaban en la cabeza, en la garganta. Mientras me pegaban me gritaban cosas relacionadas con mi sexualidad”, relató. Y confió que “fue un momento en que no había más que estas personas y yo. Me arrastraron por el piso, hicieron lo que quisieron conmigo”.

El muchacho agredido también denunció que le robaron: “Se llevaron la conservadora, la riñonera, me arrancaron la camisa. Intentaron sacarme las zapatillas”, señaló. Y precisó que “en la riñonera tenía el celu, los documentos, la llave. Yo les gritaba que me devolvieran la llave porque necesitaba entrar a mi casa por la medicación del tratamiento (sufre VIH, según contó también en el video) que estoy siguiendo”.

“En el piso pensé que no la contaba. Sentí que estaban disfrutando mucho de pegarle a la marica”, confesó Agustín. “Mi vieja vive cerca y fue muy duro que me vea así”, dijo luego con angustia.

Agustín también dedicó unos minutos del video a denunciar “negligencia” de dos policías que pasaban por el lugar: “En eso me encuentro con dos oficiales, por llamarlos de alguna manera, y me dicen algo así como «seguro que te lo buscaste»”, indicó.

“Yo les dije por el lado que se habían ido y lo único que me dijeron es «no seas escandaloso, quedate en el molde porque te vamos a tener que llevar adentro»”, agregó.

“No puedo ni dormir tranquilo porque tengo miedo, me siento vulnerable, cierro los ojos y veo las patadas que me daban”, confió el joven, que este miércoles acudiría -según confió- a radicar la denuncia y hacer los trámites para recuperar su documentación. También necesitaba recuperar la llave de su departamento, donde tiene la medicación para su tratamiento.

“Llegué a la casa de mi mamá, le pedí a una chica que llame al departamento y cuando vi a mi mamá me desplomé”, expresó.

Luego aclaró: “Yo no busqué pleito, yo intenté evadir esa situación; esto lo vivo todos los días, me bardean todo el tiempo en la calle por maricón”. Y cerró: “Hice este video para contarles y mostrarles la crudeza de la violencia del macho”.